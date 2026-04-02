İthal ürünleri de kapsıyor

Rum Vergi Dairesi, Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, belirli et ve balık kategorilerinde sıfır KDV oranının uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık, söz konusu önlemin, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda değişiklik yapılarak bu ürünlerin teslimatlarında 6 Nisan - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında sıfır oran uygulanmasını öngören Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararnameye dayandığını belirtti.

KDV’si sıfırlanan ürünlerin detayları şöyle:

Sığır eti, domuz eti, koyun veya keçi eti de dahil olmak üzere taze, soğutulmuş veya dondurulmuş etler.

Sığır, domuz, koyun ve keçi gibi hayvanların yenilebilir sakatatlarının yanı sıra kümes hayvanlarının etini ve yenilebilir sakatatları.

Tavşan ve yabani tavşanların eti ve yenilebilir sakatatları.

Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıklar, mürekkep balığı, kalamar ve ahtapot.

İşlenmiş ürünler

Bakanlık, işlenmiş et ve balık ürünleri de dahil olmak üzere bazı ürünlerin yüzde 5'lik indirimli KDV oranına tabi olmaya devam edeceğini açıkladı.

Bunlar arasında marine edilmiş etler, füme ürünler, şarap bazlı preparatlar, sheftaly biftekleri, hamburgerler, tavuk nuggetları, sosisler, lountza, rosto, gyro, konserve sığır eti, ayrıca konserve balık , füme balık, marine balık ve pane ürünler gibi ürünler yer alıyor.

