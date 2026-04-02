Kaçak sigara ele geçirildi

Güney Kıbrıs’ta önceki gün Rum polisinin “dur” ihtarına uymayan bir van tipi araç, lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçta KKTC’den alınmış büyük miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Fileleftheros’un haberine göre; sabah 03.30 sularında Limbia bölgesinde ara bölgeye giren araç, polis tarafından durdurulmak istendi. İhtara uymayan ve polis aracına da çarpan araç uzun süre kovalandı. Sürücüsü Bulgar, yolcusu Kıbrıslı Türk olan araç, polis ekiplerinin lastiklerine ateş açmasıyla durdurulabildi. Araçta yapılan aramada büyük miktarda kaçak sigara, elektronik sigara, puro, tütün ve nargile tütünü bulundu. Aynı aracın daha önce de kaçakçılıkta kullanıldığı belirtildi.

Philenews’in aktardığına göre; araçta yakalanan 37 yaşındaki Bulgar erkek ve 39 yaşındaki Kıbrıslı Türk kadın dün mahkemeye çıkarıldı. Haklarında 8 gün tutukluluk emri verildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında piyasa değeri bin Euro’nun üzerinde olan 635 karton sigara, 200 karton elektronik sigara, 5 karton puro (her birinde 200 dal), toplam 96,5 kilo tütün ve 102 kilo nargile tütünü yer alıyor.



Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2026, 10:04