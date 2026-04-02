Limasol’da, İranlı iki grup arasında savaşla ilgili paylaşımlar nedeniyle sosyal medya üzerinden başlayan kavgada 4 kişi yaralandı. Farklı görüşlerdeki iki grup arasında çıkan kavgada ateş açıldı, yaralananlar oldu.

Politis’in haberine göre, Limasol sahil kesimine saat 20.30'da biri 5 diğeri 6 kişiden oluşan iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ateş açanın kim olduğunu henüz belirleyemeyen polis, olay yerinde iki boş kovan buldu. Kavgaya karışanlardan 6’sı yakalandı, 4’ü aranıyor.

Yakalananlar dün mahkemeye çıkarıldı. Ateş açtığından şüphelenilen bir kişi hakkında 8, diğerleri hakkında 4’er gün tutukluluk emri alındı.

