İptal edilen sondajlar yeniden gündemde

Tungsten Explorer sondaj platformunun, dün Lübnan’dan gelerek Larnaka limanına demirlediği haber verildi.

Sondaj platformunun geçtiğimiz nisan ayında Total-Eni şirketleri hesabına sözde Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesindeki” sondajlarından ilkini yapacağını, fakat bunların 2021 yılına ertelendiğini anımsatan Fileleftheros gazetesi, “elde ettiği bilgilere” dayanarak, platformun sözde Rum MEB’indeki sondajların ertelenmesinin ardından, sondaj yapmak için doğrudan Trinidad’a gitmek için Lübnan’dan ayrılmasının söz konusu olduğunu belirtti.

Ancak gazete, Total-Eni şirketleri ve sondaj platformunun sahibi olan şirket arasında, platformun birkaç ay Güney Kıbrıs’ta kalması ve 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde iptal edilmiş sondajların başlaması için temasların sürmekte olduğunu belirtti.

Platformun sahibi olan şirketin böyle bir olasılığa karşı olmadığını yazan gazete, çünkü platformun Kıbrıs’ta kalmasıyla, şirketin, platformun Akdeniz’den Trinidad’a gitmesinin kendisine mal olacağı birkaç milyon dolardan tasarruf edeceğine işaret etti.

Haberde, aynı şirketin Tungsten Explorer platformuyla aynı teknik özelliklere sahip olan başka bir platformunun Trinidad’daki sondajı yapıp yapamayacağının tespit edilmesi için zamana ihtiyaç olduğu da belirtildi.

Buna paralel olarak platformun sözde Rum MEB’indeki sondajlar için Güney’de kalması ve kullanılmasının Total-Eni şirketleri için de zaman ve para tasarrufu anlamına geldiğini kaydeden gazete, sondajların başka bir platform tarafından yapılması durumunda talep edilecek olan sondaj planlaması değişikliğine gerek kalmayacağını ifade etti.

Gazete, böylece platformun, geçici olarak veya birkaç aylığına, Larnaka’da demirli olacağını ekledi.

Haberde, Vasiliko’daki sıvılaştırılmış doğal gaz terminalinin temel atma töreninin 9 Temmuz’da gerçekleştirileceği de anımsatıldı.