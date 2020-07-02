Deneme-yanılmayla kriz yönetilmez

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından hükümete eleştiride bulundu:

“Dün yaşananlardan sonra, gelen yolcuları test sonuçları çıkana kadar karantina otelinde gözlem altında tutma kararı vermiş hükumet. Bunların yaşanacağını biz dahil pek çok kişi daha bir hafta önceden söylemiştik.

Böyle olacağını öngörebilmek için fiilen hata yapılması mı gerekiyordu? Bunca deneyimin ardından öğrenme yöntemimiz hala "deneme-yanılma"mı? Bu tarzla bu krizi yönetmek hiçbir şekilde mümkün değil!”