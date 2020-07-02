Deneme-yanılmayla kriz yönetilmez

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CTP Başkanı Tufan Erhürman, gelen yolcuların bir gün karantinaya alınması kararını değerlendirdi. Erhürman, “deneme-yanılma yöntemiyle kriz yönetilmez” dedi

Deneme-yanılmayla kriz yönetilmez
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından hükümete eleştiride bulundu:
“Dün yaşananlardan sonra, gelen yolcuları test sonuçları çıkana kadar karantina otelinde gözlem altında tutma kararı vermiş hükumet. Bunların yaşanacağını biz dahil pek çok kişi daha bir hafta önceden söylemiştik.
Böyle olacağını öngörebilmek için fiilen hata yapılması mı gerekiyordu? Bunca deneyimin ardından öğrenme yöntemimiz hala "deneme-yanılma"mı? Bu tarzla bu krizi yönetmek hiçbir şekilde mümkün değil!”

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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Adem
Adem - 5 saat Önce

BENDE ÖYLE DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN BECEREMEYECEKLERİNİ BİLDİĞİM İÇİN BİLETİMİ İPTAL ETMİŞTİM HER KONUDA İLK YAPTIKLARI HATALI OLUYOR

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