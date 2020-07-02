Alsancak yolu yıl sonuna tamamlanacak

Girne Batı Çevreyolu II. Etabı olan 13 km'lik Alsancak-Karşıyaka kesiminin I. Etap yol yapım çalışmaları bugün başladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Çalışmalara yer verildi. Çalışmalar içerisinde; Mevcut su, telefon, elektrik ve fiberoptik altyapılarının ötelenmesi, Etap boyunca mevcut dere, su akarı gibi yolu kesen noktalarının son dönem yağış oranlarına göre boyutlandırılmış menfez geçişlerinin yapılması, Yol aydınlatma altyapısının kurulumu ve otokorkuluk yapımı hayata geçirilecek.

Çalışmaları yerinde izleyen Bakan tolga Atakan, ‘’Çalışmaların tamamının paralel bir şekilde yürütüleceği I. Etap çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz’’ dedi.