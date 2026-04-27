Dinleyiciler eşlik etti

Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Levent Yüksel, 25 Nisan Cumartesi akşamı Merit Park Hotel bünyesinde faaliyet gösteren Letafet sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Geceye yoğun ilgi gösteren dinleyiciler, konser alanını saatler öncesinden doldururken, sanatçının sahneye çıkışıyla birlikte salonda coşku doruğa ulaştı. Yaklaşık 30 yılı aşkın müzik kariyerine sayısız hit sığdıran Yüksel, sahneye “Ya Sonra” adlı parçasıyla çıktı. Konserin açılış anından itibaren izleyicilerle güçlü bir bağ kuran sanatçı, ardından “Medcezir”, “Bu Gece Son” ve “Fırtınam” gibi kariyerinin dönüm noktası olan eserlerini seslendirdi. Salonu dolduran müzikseverler, bu parçaları sanatçıyla birlikte hep bir ağızdan söyleyerek konsere eşlik etti.

Konser boyunca hem hareketli hem de duygusal şarkılara repertuvarında yer veren Yüksel, sahnedeki enerjisi ve güçlü vokaliyle dikkat çekti. Özellikle “Zalim” ve “Kadınım” gibi duygusal parçaların seslendirildiği anlarda salonda duygusal anlar yaşandı. Dinleyiciler zaman zaman alkışlarıyla, zaman zaman da şarkılara eşlik ederek sanatçıya destek verdi.

Sahne performansı boyunca izleyiciyle sık sık iletişim kuran Yüksel, müzik kariyerine dair anılarını da paylaşarak geceye samimi bir atmosfer kattı. Orkestrasıyla uyumlu performansı ve sahne hakimiyetiyle beğeni toplayan sanatçı, profesyonelliğiyle bir kez daha takdir topladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Levent Yüksel, geçmişten günümüze uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilere adeta müzikal bir yolculuk yaşattı. Gecenin sonunda uzun süre alkışlanan sanatçı, Merit Park Letafet sahnesinde iz bırakan bir konsere imza attı.