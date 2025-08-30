İstihbarat birimi devrede

Güney Kıbrıs’ta Nikoletta Çikkini isimli bir kişinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sosyal medyadan eleştiride bulunmasının ardından Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) mensubu bir polis tarafından tehdit edildiği iddia edildi.

Alithia gazetesi habere “Demokrasiyi Yıpratıyorlar – KİP’teki Başkanlık Trolleri – Korkutma Mekanizması Açığa Çıktı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdi. Haberde, olayın, duyulmasının ardından siyasi ve kurumsal boyut kazandığı kaydedildi.

KİP mensubu polisin Çikkini’yi paylaşımının altına yaptığı yorumda “gizli dosyalarını açık etmekle” tehdit ettiğini belirten gazete durumun ortaya çıkmasının ardından polisin başka bir birime nakledildiğini belirtti.

Çakkini’nin ayrıca, söz konusu polisin Hristodulidis’in yakın çevresinden ve akrabası olduğunu da söylediğini yazan gazete, Çakkini’nin bu iddialarına şu ana kadar Hristodulidis’ten yalanlama da gelmediğini belirtti.

Gazete, olayın açığa çıkmasının ardından vatandaşların “takip edilip edilmedikleri, söz konusu polisin KİP’e hangi kriterlerle alındığı ve Hristodulidis’le akraba olup olmadığı” şeklindeki sorulara yanıt beklediklerini de aktardı.