Polis peşinde

Suna ERDEN

Alayköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Zula Operasyonu” kapsamında 250 gram ağırlığında sentetik cannabinoid (bonzai) ve 449 adet hapla yakalanan Ersan Tarım yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek tutuklama emri alındı. Duruşmada zanlının ifadesinde maddeleri telegram üzerinden irtibat kurduğu şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan temin ettiğini; KKTC’de bir konumdan aldığını söylediği aktarıldı. Zanlıya uyuşturucu temin eden şahsın tespiti için maddeleri aldığı konumun çevresindeki güvenlik kameralarının inceleme altına alındığı açıklandı.

Polis, 25 Ağustos 2025 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu bulunduğu ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün zanlının Alayköy’deki ikametgahına gidilerek arama yapıldığını belirtti.

Polis, aramada zanlının tasarrufunda 250 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile 447 adet MDMA türü hap bulunduğunu ve bunların emare olarak alındığını aktardı. Polis, zanlının tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını belirterek, ifadesinde hapları ve uyuşturucunun bir kısmını telegram üzerinden irtibat kurduğu şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan temin ettiğini; KKTC’de bir konumdan aldığını ve uyuşturucuların bedeli olan 2 bin 500 doları aynı konuma bıraktığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 19 Ağustos tarihinde de aynı yöntemle 580 Euro karşılığında uyuşturucu temin ettiğini itiraf ettiğini belirtti. Polis memuru; zanlının hapları tanesi 500, sentetik cannabionidi ise gramı bin liradan satacağını söylediğini açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde uyuşturucu maddelerin analize, maddelerin sarılı olduğu poşetlerin ise parmak izi incelemesine gönderildiğini kaydetti.

Polis, zanlının uyuşturucuları aldığı konumun çevresindeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi onayladı.

