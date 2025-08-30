Lefkoşa’da ortağı olduğu şirketin mal varlıklarını, iş ortağının izni olmadan eşine ve kızına devreden

Nazım Erçika “şirket direktörü tarafından sirkat” suçundan yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Polis, zanlının 6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında Lefkoşa’da direktörü olduğu şirket adına olan 6 taşınmaz malı ve tüm hisselerini ortağı A.M.’nin bilgisi dışında ve izni olmadan eşi ve kızı adına devrederek, şirket direktörü tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının 26 Ağustos tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye celp edildiğini, ifadesinde taşınmaz malları kızı ve eşine devrettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 3 kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.



Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025, 10:27