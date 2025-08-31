‘Avrupa gibi olacak’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın katılımıyla Gaziveren Spor Kulübü’nde “Gaziveren Halk Buluşması” yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. erhürman, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin büyük önem taşıdığını söyledi. Erhürman, adanın kuzeyini Avrupa haline getireceğini de söyledi.

Etkinliğe TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Erhürman, sokakta, Kıbrıs’ın güneyine geçip dönen Kıbrıslı Türk gençlere rastladığını vurguladı ve şunları söyledi: “Güneye gidip dönünce, ‘Avrupa’dan geldik’ diyor gençler. Yani orası Avrupa, burası Avrupa olmayan bir yer demek istiyorlar. Kurallarıyla, hukukuyla, yaşam biçimiyle… Gençler kendilerini orada Avrupa’da hissediyorlar. Çocuklarımıza şu sözü hep birlikte ver-memiz lazım: Bu adanın güneyi Avrupa, kuzeyi Orta Doğu olmayacak. Bu adada, güney ne kadar Av-rupa ise kuzey de o kadar Avrupa olacak; bu yaşam biçimi açısından.”

Bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu seçim, Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi değildir. Bu seçimde sandığa gideceğiz ve ne CTP’ye ne Tufan Erhürman’a oy vereceğiz. Bu seçimde sandığa gideceğiz ve çocuklarımıza, torunlarımı-za oy vereceğiz. Onların bu topraklara tırnaklarını geçirmesine oy vereceğiz.”

Çocuklarımız için oy vereceğiz

Önümüzdeki seçimlerin önemine işaret eden Erhürman, 19 Ekim’in değişim günü olduğunu vurguladı.

Erhürman, “Çocuklarımıza bir gelecek çizemiyorsak, hangi partiye oy vermiş olursak olalım, hissetti-ğimiz acı aynıdır. Bizi hasretlerimiz, acılarımız, endişelerimiz birleştiriyor” diye konuştu. Cumhurbaşka-nının iç meselelerin çözümünde de öncü olması gerektiğini vurgulayan Erhürman, aynı zamanda top-lum lideri olduğuna dikkat çekti. “Onlar bölmeye çalışacak, biz birleştireceğiz” ifadelerini kullanan Er-hürman, hep birlikte yürüyeceklerini, hep birlikte kazanacaklarını ve hep birlikte yöneteceklerini vur-guladı.

Şimdi sıra halkta

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de etkinlikte yaptığı konuşmada, “Beş senedir temsil edilmediğimiz bir ülkede yaşadık” dedi. “Hepimiz yıllardır farklı siyasi partilere oy vermiş olabiliriz ama geçen beş yılı unutmamamız lazım” diye konuşan Çeler, geçmiş nesillerin bu ülkede daha iyi bir gelecek için mücade-le ettiğini vurguladı.

Çeler, “TDP olarak ya bölünmeye sebebiyet verecektik ya da birleşerek güveni inşa edip samimiyetle ortaklaşacaktık. Amblemlerin hiçbir önemi yoktur. TDP olarak biz ak güvercini başağın yanına koyduk. Şimdi sıra toplumun genelinde...” ifadelerini kullandı. Hangi partiyi tutarsa tutsun, bu geleceği daha iyi kurabilmek ve daha iyi temsiliyet sağlamak için adil ve doğru bir Cumhurbaşkanına ihtiyaç duyuldu-ğunu belirten Çeler, “Durmadan, yılmadan çalışacağız ve hep birlikte başaracağız” dedi.

Etkinlikte konuşan CTP Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer, buluşmaya katılan herkese teşekkür etti. Birlikte mücadelenin önemine vurgu yapan Sarıyer, hep birlikte yürüyeceklerini ve sonunda kazana-caklarını belirtti. Ülkenin çok zor günlerden geçtiğine işaret eden Sarıyer, önümüzdeki Cumhurbaşkan-lığı seçimlerinin önemine dikkat çekti.