103’üncü yıl gururu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bay-ramı'nın 103. yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Tören, devlet erka-nının Aslanlı Yol’dan mozoleye yürüyüşüyle başladı. Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi parti liderleri, bakanlar ve komutanların katıldığı törende Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi’ndeki Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Deftere, Türkiye Cumhuriyeti’nin emin ellerde olduğunu ve devletin vatandaşlarının güvenliği için tedbir aldığını belirten Erdoğan, şehit ve gazileri rahmetle andı.

Çeşitli etkinlikler düzenlendi

Yurt genelinde de Zafer Bayramı kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Kapadokya semalarında sıcak hava balonları havalandı, illerde fener alayları ve yürüyüşler yapıldı. Ankara semalarında SOLO-TÜRK gösteri uçuşu düzenlerken, İzmir’de askeri bando konseri verildi. Kutlamalara halk yoğun katılım gösterdi.





Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025, 02:22