Başkente renk kattı

15. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Gençlik Merkezi Birli-ği’nin organizasyonunda, FOLKDER, TUFAD, HASDER, FOGEM ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kül-tür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla başladı. Festivalin açılışı, önceki akşam Kızılbaş Kilisesi önünden başlayan kortej yürüyüşüyle yapıldı. Kortej, Lefkoşalıları selamlayarak Kızılbaş Parkı’na ilerle-di. Açılışa LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclis üyeleri de katıldı. Türkiye, Hırvatistan, Kolombiya, Polonya ve Sırbistan’dan katılan ekiplerin yanı sıra yerel halk dansları derneklerinin sahne aldığı festival, 1 Eylül’e kadar devam edecek.

LTB Başkanı Harmancı açılış konuşmasında, tiyatro festivalinin ardından en geniş paydaş katılımıyla düzenlenen etkinlikte beş ülke ve beş derneği Lefkoşa’da ağırlamaktan gurur duyduklarını söyledi. Farklı ülkelerden gelen ekiplerin Kıbrıslı Türk kültürüyle buluşmasının şehre özel bir değer katacağını vurgulayan Harmancı, “Kültürümüzü tanıtacağız, bu adada var olduğumuzu ve Kıbrıslı Türklerin kül-türlerine sahip çıktığını anlatacağız” dedi. Gençlik Merkezi Birliği Başkanı Çisem Yetkiner de festivalin hazırlanmasında katkı koyan tüm kurum ve derneklere teşekkür ederek, konuk ekiplerin Lefkoşa’da en iyi şekilde ağırlandığını ifade etti.

Festival Programı

Bugün: Color Night (Gençlik Merkezi Derneği)

31 Ağustos: 21.00-22.00 sahne gösterileri

1 Eylül: 21.00-23.30 sahne gösterileri ve kapanış seremonisi

