40 bin TL ödedi

Suna ERDEN

Henüz 16 yaşında olan oğluna cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddia edilen 48 yaşındaki B.K. tutuk-lanarak, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında tutuksuz yargı emri verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 2023-2025 yılları içerisinde Alayköy’de ikametgahı içeri-sinde defalarca öz oğlunun göğüslerini okşayarak, meme uçlarını sıkarak, iç çamaşırı üzerinden cinsel organına dokunarak ve iki kez dudağından öperek, cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, olayın çocuğun 17 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılmasıyla ortaya çıktığını açıkladı. Polis, zanlının 18 Ağustos’ta tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis; zanlının evinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, USB ve bir adet bilgisayarın emare alındığı-nı açıkladı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, oğluyla sadece şakalaştığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 3 doktorun kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Polis, müştekinin de çocuk cerrahı tarafından muayene edildiğini ve cinsel temas bulgusuna rastlanmadığını kaydetti. Polis, adli tıp uzmanının da çocukla ilgili verilen cinsel temas bulgusu olmadığına dair raporu inceleyip, onay-ladığını söyledi.

Polis, zanlının evinde bulunan emarelerin DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini, incelemelerin sür-düğünü belirtti.

Polis, çocuğun ayrıca 3 psikiyatrisi tarafından muayene edildiğini de açıkladı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise çocuğun daha önceden bazı sorunlardan dolayı psikolojik tedavi gördüğünü sa-vundu.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 750’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.