Fiyatlar bütçeyi aşıyor

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, dövizdeki dalgalanmalar ve artan maliyetler nedeniyle araçlarının düzenli servislerini yaptırmakta zorlandıklarını belirtiyor. Vatandaşlar, yükselen yedek parça ve bakım ücretlerinin bütçelerini zorladığını ifade ederek, bazı durumlarda aracın arızalı parçalarını değiştirmeyi geciktirmek zorunda dahi kaldıklarını dile getirdi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, fiyat artışlarının kontrol altına alınmasını ve servis sektörünün denetlenmesini talep etti. Vatandaşlar, “Araç yedek parçaları ve diğer aksamları döviz üzerinden belirleniyor, bu nedenle fiyatlar sürekli yükseliyor. En basit bir servis ücreti 4 bin liraya kadar çıkıyor. Eğer parça değişecekse o zaman fiyatlar daha da artıyor” dedi.

Ne dediler..?

Naci Kanatlı

“Aracım var ancak hayat pahalılığı nedeniyle düzenli servis yaptıramıyorum. Aracım arıza yaptığı zaman fiyatlar nedeniyle makiniste gitmeye korkuyorum. Yedek parça veya servis ücretleri hakkında bilgim yok çünkü arabamı bir yıldır servise götüremiyorum. Eskiden aracımı düzenli olarak servislerini yaptırırken şimdi artık makinistlere gitmeye korkuyoruz.”

Serdar Yatır

“Aracım var ve mümkün olduğunca servisini yaptırmaya çalışıyorum. Yedek parça ve servis ücretleri çok yükseldi ve değişmesi gereken parçaları zaman zaman ileriki servislere bırakmak durumunda kalıyorum. Hatta bazı zaman da değişmesi gereken parçayı sonuna kadar kullanmayı tercih etmek durumunda kalıyorum. Yükselen servis ücretlerinin elbette ki düşmesini istiyoruz ancak görünen tabloda bu pek mümkün değil çünkü döviz başını aldı gidiyor. Ay sonunda cebimde para kalmadığında aracım arıza yaptığı zaman mecburen aybaşını bekleyip servise öyle götürüyorum. Kıbrıs’ta toplu taşımacılık olmadığı için de aracımız arıza gösterdiği zaman rezil oluyoruz.”

Eliz Erengül

“Aracım var ve servisini düzenli olarak yaptırmaya çalışıyorum. Ancak sürekli değişen fiyatlar karşısında araçlarımıza servis yaparken bütçemiz zorlanıyor. Araç yedek parça ve servis ücretleri ile birlikte artık her şeyin fiyatı değişiyor. Ay ortasından sonra aracımız arıza yaparsa makinistimiz tanıdık olduğu için tamirini yaptırıyoruz ve aybaşı olunca ödüyoruz. Bu noktada yetkililerden piyasayı denetlemelerini ve yüksek fiyatlarla ilgili çalışmalar yapmasını istiyoruz ancak bir şey yapıldığını göremiyoruz.”

Hatice Sonakın

“Aracım var ancak servisini düzenli olarak yaptıramıyorum. Servis ücretleri çok pahalı, daha önce düzenli olarak servis yaptırıyordum ancak maddi sıkıntı nedeniyle yılda bir kez servise veriyorum. Araçlarımızın cam sileceklerini bile değiştiremez olduk. Şu anda yolların kötü durumu nedeniyle düzenli servise daha çok ihtiyacımız var ama yedek parça ve servis ücretleri bizleri zorluyor.”

Sonuç Ulu

“Aracım var ve düzenli olarak servisini yaptırmaya çalışıyorum. Servis ücretleri herkesi olduğu gibi bizi de olumsuz etkiliyor. Servis ücretlerinin şu anda ne kadar olduğunu pek bilmiyorum çünkü ben elektrikli araba aldım ve hem servis dediğimiz bakımın büyük bölümünden hem de benzin derdinden kurtuldum. Elektrikler sıklıkla kesiliyor ancak ben de tedbir olarak aracımı sürekli dolu tutmaya çalışıyorum.”

Elif Kuşçu

“Aracım var ve düzenli olarak servisini yaptırıyorum. Daha önce ödediğimiz servis ücreti ile şimdiki servis ücretleri arasında uçurum vardır. Diğer yandan arabada ne sorun olursa olsun aracın ilk motorunu indiriyorlar. Eğer arabadan anlamayan birisiyse de makinistin dediğini yapıyor ve elindeki tüm parayı makiniste veriyor. Döviz yükseldikçe aile bütçemiz aşağıya iniyor. Döviz yükseldikçe her alanda fiyatlar yükseliyor ve alım gücü bitiyor. Çok sayıda insan eskisi gibi artık araçlarına düzenli servis yaptıramıyor ve bu böyle devam ederse kimse servis yaptıramayacak. Araç servislerinin de kendi içinde denetlenmesi gerekiyor. Çoğu vatandaş arabadan anlamadığı için makinistin dediğini yapıyor. Bence makinistlerin denetlendiği bir sistem kurulmalıdır.”

Uğur Avcı

“Aracım var ve servisini düzenli olarak yaptırmaya çalışıyorum. Bir önceki serviste aracımın yağını 750-800 liraya değişmiştim ancak bugün bin 700 liraya yağ alıyoruz. Yedek parça ve araç servis ücretlerindeki yükseliş bütçemizi olumsuz yönde etkiliyor. Yükselen bu fiyatlarla ilgili bir düşüş beklesek de pek fazla umudumuz kalmadı. Benim şimdi bir de çocuğum olacak hem masraflarımız artacak hem de tek çalışıyor olacağım ve yük daha da ağırlaşacaktır.”