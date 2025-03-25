Kaderin bir oyunu mu

Üzerinde uyuşturucu maddeyle ülkeye giriş yapmaya çalışırken, Narkotik dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesiyle Ercan Havalimanı’nda yakalanan sanatçı Özlem Atam dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis; 16 Mart 2025 tarihinde saat 12.20 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan, KKTC'ye giriş yapan zanlıya Narkotik dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesiyle üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını söyledi. Polis; yapılan aramada toplam 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını; ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını söyledi. Polis; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 7 gün ek süre temin edildiğini söyledi. Polis; zanlının ülkeye ilk kez turist statüsünde geldiğini, kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

