Sorunlar büyüdü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, ülkede son dört buçuk yılda hem iç politikada hem dış politikada çok şey kaybedildiğini ve bu sürenin kayıp zaman olduğunu belirtti. Erhürman, siyasetin sorun üretme sanatı değil, çözüm üretme sanatı olduğunu söyledi.

Eğitimde, sağlıkta, ekonomide ciddi sorunlar bulunduğunun belirten Erhürman, "Eğer yönetmeye niyetiniz varsa, olmayan sorunları yaratmak yerine var olanları çözmelisiniz. Ancak bu arkadaşlar sürekli yeni sorunlar üretiyor." diye konuştu.

Programdaki konuşmasında, eğitimde çok ciddi sıkıntılar olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Eğitimin bileşenleri var: Altyapı, ana dili Türkçe olmayan çocukların eğitim sorunu, eşitlik meselesi... Bunların hepsi büyük sorunlar. Sizin göreviniz bu sorunları çözmekken, siz yeni sorunlar yaratıyorsunuz.” dedi.

Öncelikle, öğretmenin eğitimin ana unsuru olduğunun kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, çocuklarla her gün yüz yüze gelenlerin öğretmenler olduğuna işaret etti. “Bu ülkede ne zaman başörtüsü sorunu oldu?” diye soran Erhürman, uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşadığını anımsattı ve orada bu konunun büyük tartışmalara neden olurken, burada hiç gündeme gelmediğini belirtti.

“Ama siz geldiniz ve böyle bir sorun olduğunu düşündünüz. Peki, bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? Öğretmenlerle görüşerek, diyalog kurarak...” diyen Erhürman, adına hükümet diyen yapının dayatmayla bir tüzük çıkarttığını vurguladı.

“Tarafımız her zaman hukukun üstünlüğünden yana…”

Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye Cumhuriyeti halkı arasındaki ilişkilerin çok özel ilişkiler olduğuna işaret eden Erhürman, demokrasi ve insan haklarına vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk halkı, en solcusundan en sağcısına kadar Türkiye halkıyla bağlantılı hisseder. Bunun en basit örneğini futbol takımlarında görebilirsiniz. Türkiye’de yaşanan gelişmeler, Kıbrıs Türk halkının her kesiminde endişe ve tedirginlik yaratıyor. Kıbrıs Türk halkı içinde hem Türkiye Cumhuriyeti hem de KKTC vatandaşları da vardır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti siyasetinin dışında da değiller. İnsanların bu gelişmelere tepki vermesi doğal. Siyaset düzeyinde ise bizim hassasiyetimiz, Türkiye’de demokrasinin, insan haklarının ve toplumsal barışın tartışılmaması gerektiğidir. Bu mesele sadece ekonomiyle ilgili değil, moral olarak da insanları etkiliyor. Şu an yaşanan gelişmeler kimseyi mutlu etmiyor.”

UBP-DP-YDP “hükümeti” zihniyetinin bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadığını da savunan Erhürman, “aksine zaman kaybettirdiğini ve olmayan sorunların yaratıldığını” ifade etti.

“Kıbrıs sorununda da çözüm istiyor”

Cenevre’de gerçekleştirilen 5+1 gayriresmi toplantıyla ilgili de konuşan Erhürman, “Cenevre’ye gitmeden önce beklentinin yüksek olmaması gerektiğini söyledim. Son dört yılda, Ersin Bey bir yemek bile yemem diyordu.” dedi.

Dört yıl boyunca diyalog kurulmadan geçen sürecin sonunda iyi bir noktaya gelinmediğine işaret eden Erhürman, “Bu toplumun büyük bir kısmı çözüm istiyor. İnsanlar, mevcut sorunun içinde yaşamak istemiyor. Dünyayla entegre olmak, Kıbrıs sorunundan kurtulmak istiyorlar. İnşaat ve turizm sektörlerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ekonominin güneye kayması, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakları gibi insan hakları ihlalleri devam ediyor. Dokuz olan geçiş noktası on olamadı…” şeklinde belirtti.

Açıklamada, Kıbrıslı Türklerin özne olma pozisyonundan çıktığını ifade eden Erhürman, dört yılın ardından üst düzey bir diyalog gerçekleşmesini olumlu bulduğunu kaydetti.

CTP aday tanıtımına devam ediyor

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 6 Nisan 2025 Pazar günü yapılacak 29. Olağan Kurultayı öncesinde Lefkoşa Hidden Garden’da aday tanıtım toplantısı yaptı.

Açıklamaya göre, Lefkoşa ve Girne ilçelerinin ortak organizasyonuyla düzenlenen ikinci tanıtım toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman toplantıda yaptığı konuşmada, “Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yöneteceğiz. Bu halk, güzel günler görecek.” dedi.

