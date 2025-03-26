Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Ziya Öztürkler başkanlığında saat 11.30’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verildi.

Bu çerçevede ilk sözü alan

CTP Milletvekili Devrim Barçın “Güvenlik Kamu Emekçileri ile Polisimizin Kangrenleşen Sorunları ve Kara Para Aklama Yasa Tasarısı” konulu konuşma yaptı. Barçın devletin 762 milyon TL daha borçlanacağını belirterek, nedenini sordu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, “yandaş, yasadışı siyasi atamalara" değindiği konuşmasında, Din İşleri Dairesi Başkanının, Harita Dairesi Başkanının yasalara aykırı atandığını söyleyerek, izahat istedi. Barçın, bu konunun toplumda siyasete olan güvenini sarstığını kaydetti.

2011 sonrası işçi olanların artık kamuda kıdem tazminatı alabildiğini belirten Barçın, GKK’da kıdem tazminatının verilip verilmeyeceğiyle ilgili bir yanıt alamamaktan yakındı. Barçın, GKK’da sözleşmeli personele tahsisat hakkının verilmesiyle ilgili ne çalışma olduğunu da sordu.

Polis Örgütü yasa önerisine de değinen Barçın, polislerde ilgili sunulan yasa önerisinin ne aşamada olduğunu sordu. “Polislerin umutlarıyla oynamayın” diyen Barçın, bahse konu yasanın yapılıp yapılmayacağının açıklanmasını istedi. Polisin angarya çalıştırıldığını kaydeden Barçın, çalışıldığı kadar ek mesailerinin ödenmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin “kara para aklama yasa tasarısını” Meclis’e getirdiğini belirten Barçın, “Neden bavulla kara para getirmeye izin veriyorsunuz?” diye sordu. Barçın, ayrıca bavulla para getirilmesine yüzde 3 vergi verilmesini de eleştirdi.

Bedelli askerlik konusunda hükümetin söz verdiğini ifade eden Barçın, “Yasa önerisini bile geri çektiniz.” dedi.

Devletin 762 milyon TL daha borçlanacağını belirten Barçın, bunun neden yapıldığını da sordu.

Berova: Hedef suç gelirlerini önleme

Maliye Bakanı Özdemir Berova, eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, “Kara parayı getiriyorsunuz” eleştirisini manipülasyon olduğunu söyledi. Yüzde 3 vergi öngören bahse konu yasayla yurtdışındaki paranın ülkeye gelmesinin amaçlandığını dile getiren Berova, ilgili yasanın suç gelirlerini önleme hedefiyle yapılmadığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin KKTC’nin teminatı olduğunu belirten Berova, askerin özlük haklarının ilerletilmesi konusunda yapılan çalışmalarda bir noktaya gelindiğini kaydetti. GKK personelinin özlük haklarıyla ilgili konularda yapılabilecek ve yapılamayacak şeyler olduğunu anlatan Berova, yapılabilecek tüm işleri yapma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Şahiner: Özelleştirmede esas hedefin kamu yararı

CTP Milletvekili Salahi Şahiner güncel konuşma istemiyle söz alarak “Deniz Limanlarının Özelleştirilmesi Konusundaki Mali Tutarsızlıklar” konulu güncel konuşma yaptı.

Deniz limanlarının özelleştirilmesiyle ilgili süreçten bahseden Şahiner, ülkedeki özelleştirmelerin Özelleştirme Yasası’na göre yapıldığını belirtti.

Deniz limanlarının özelleştirilmesiyle ilgili 2023’te ön rapor çıktığını aktaran Şahiner, ithal ve ihraç edilecek tüm ürünlerin bir limandan geçeceğini söyledi. Özelleştirmede esas hedefin kamu yararı, yerli istihdamı olması gerektiğini kaydeden Şahiner, amacın özelleştirmeyi gerçekleştirecek şirketin yararı olmaması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, bazı ülkelerin Kıbrıs’a öğrenci göndermeme kararı aldığını, üçüncü ülkelerin KKTC’deki üniversiteleri “kara listeye” aldığını belirtti.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, “Yükseköğretimde neler oluyor?” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Üniversitelerin ciddi sıkıntılarla boğuştuğunu belirten Özuslu, DAÜ’nün sahte veya hak edilmemiş diplomalarla alakası olmadığını belirterek, “Kurunun yanında yaş da yanar” dedi.

Üçüncü ülkelerin KKTC’deki üniversiteleri “kara listeye” aldığını belirten Özuslu, bazı ülkelerin Kıbrıs’a öğrenci göndermeme kararı aldığını anlattı.

Sami Özuslu, DAÜ’nün öğrenci sayısını artıramamasının son derece ciddi bir tehlike olduğunu kaydederek, YÖDAK’ın raporuna değindi. YÖDAK’ın raporundaki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ilgili tespitleri sıralayan Özuslu, toplam 543 diplomanın Personel Dairesi’ne sunulduğunu bunlardan 152'sinin Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden alındığını paylaştı. Özuslu, Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Komite’nin ilk toplantısını yaptığını da söyledi.

Uluçay: Türkiye büyük bir ülkedir

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, ekonomi ve siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Türkiye’deki gelişmeleri yakinen takip ettiğini söyleyen Uluçay, Türkiye’deki olumsuz gelişmelerin KKTC’yi çok yakından etkilediğini belirtti.

“Türkiye büyük bir ülkedir, potansiyelini hem bölgenin hem de Türkiye Cumhuriyeti halkı adına daha iyi kullanabilmesi için demokratikleşmenin yaygınlaşması önemli” diye konuşan Uluçay, Türkiye ekonomisinin yaşananlardan etkilendiğini kaydetti.

Bu yaşananların KKTC’ye de yansıyacağını dile getiren Uluçay, hem TL kullanımı hem de Türkiye ile olan ilişkiler nedeniyle gelişmelerin ülkeye doğrudan yansıyacağını söyledi.

Arıklı’dan teşekkür

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP Milletvekilleri Fikri Toros ve Teberrüken Uluçay’ı yanıtladığı konuşmasında, CTP’li vekillere aktardıkları bilgiler için teşekkür ederek, ekonomi ve Kıbrıs konusundaki vurguların önemli olduğunu belirtti.

Arıklı, birçok kişinin Cenevre’deki toplantıyla yüksek beklentiyle gittiğine işaret ederek, “Orada bizim için birkaç konunun dışında önemli adım atılmadı. En çok ümit ettiğim konulardan biri elektrik ve su konusunda ciddi iş birliği olmasıydı. Güney Kıbrıs’ın bizden daha fazla elektrik ve su ihtiyacı içinde olduğu belli” dedi.

2025 sonuyla ilgili öngörülere değinerek, Güney Kıbrıs’taki su rezervlerinin yıl sonunda daha da düşeceğini belirten Arıklı, Rumların su konusunda da, elektrikte de ciddi sıkıntıları olacağını söyledi.

Güneş enerjisinden elde edilecek 32 megavatlık solar sistemin Güneyin de Kuzeyin de yarasına merhem olmayacağını belirten Erhan Arıklı, “İki toplumun bin 700 megavat enerji ihtiyacı var. 32 megavat devede kulak bile değil” dedi.

Rum liderin kabloyla elektrik konusunu neden anında reddettiğini anlamadığını söyleyen Arıklı, Rum toplumun hem su, hem de elektrik konusunda yöneticilerine ciddi baskı yapması gerektiğini kaydetti.

Temmuz’daki toplantıda ana gündemin bunlar olması gerektiğini belirten Arıklı, 4 kapının uzun zamandır konuşulduğunu, iki toplumun da buna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Arıklı, “Anlaşılmaz bir şekilde burada bir ayak sürüme var. Belki kişisel temsilcinin buraya gelmesiyle kapılar konusunda gerekli adım atılır. Bizim ülke olarak ciddi şekilde almamız gereken tedbirler var” dedi.

Meclis’te bayrama tatilinde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda güncel konuşmaların son kısmında Cenevre’deki toplantı, toplu taşıma ve T izinleri de konuşuldu.

Genel kurul daha sonra dünkü çalışmalarını tamamladı. Ramazan Bayramı nedeniyle gelecek hafta yapılamayacak bir sonraki genel kurul 7 Nisan Pazartesi saat 10.00’da toplanacak.