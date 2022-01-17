Kar kalınlığı 8 santim

Güney Kıbrıs’ın en uğrak yerlerinden biri olan Trodos Dağı’nda kar kalındığı 8 santime çıktı; onlarca kişi bölgeye akın etti. Kuzey Kıbrıs’tan birçok Kıbrıslı Türk de Pazar tatilini değerlendirmek ve vakit geçirmek için Trodos’a giderken, araçlı geçişlerin yapıldığı Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştu. Kıbrıslı Türklerin yanı sıra Rumlar ve güneyde yaşayan yabancı uyruklu kişiler de Trodos’a giderek güzel vakit geçirdi; kimisi kayak yaptı, kimisi teleferiğe bindi, kimisi de çocuklarıyla birlikte kardan adam yaptı.

Trodos’a olan yoğun ilgi beraberinde trafik sorununu da getirdi. Trodos bölgesinde trafikte akışında yaşanan yoğunluk nedeniyle Rum polisi giriş ve çıkışlarda önlem aldı.

Rum haber kaynakları Trodos’ta kar kalındığının 8 santime çıktığını belirtirken, hava sıcaklığının eksi 7’yi gördüğü bildirildi. Rum Meteoroloji Dairesi bugün için de soğuk hava uyarısı yaptı. Trodos’ta bugün gündüz eksi bir derecede kar yağışı beklendiği duyuruldu.