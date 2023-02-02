Hava buz kesti

Soğuk ve yağışlı hava adanın her iki kesimini etkisi altına alırken, kuzeyde yılın ilk karı Selvilitepe’ye düştü. Güneyde bulunan Trodos dağlarına da kar yağışı devam etti. Selvilitepe’deki kar yağışı birçok kişi tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı, bazıları da bölgeye giderek karın tadını çıkardı. Bölgeye gidişler artmaya başlayınca polis St. Hilarion Kavşağı ile Karşıyaka Piknik Alanı Kavşağı arasında kalan yolu trafiğe kapattı. Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı oldukça düşerken, bu sabah don olacağı uyarısında bulunuldu.

Boğaz’a da kar yağdı

Soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan ülkemizde dün saat 12.00 sıralarında Selvilitepe’ye kar yağdı, saat 14.00’te sıralarında ise Boğaz’da da sulu kar yağışı başladı.

St.Hilarion Kavşağı ile Karşıyaka Piknik Alanı Kavşağı arasında kalan yolun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bu sabah saatlerinde don beklendiğini, cuma gününden pazara kadar ise havanın sağanak yağmurlu olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, diğer günler hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı esecek.

En çok yağış Akdeniz ile Kalkanlı bölgesine düştü

Bu arada Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Akdeniz ile Kalkanlı'ya düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ocak-01 Şubat 08.00 – 08.00 (L) arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Akdeniz, Kalkanlı :5 kg/m²; Selvilitepe: 4 kg/m²; Yeşilırmak, Çamlıbel:3 kg/m²; Kozanköy, Beylerbeyi: 2 kg/m²”

Açıklamada, diğer yörelerde 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

Trodos dağlarına lapa lapa kar yağdı

Güney Kıbrıs’ta bulunan Trodos dağlarına dün de kar yağdı. Rum Polisi, Trodos'a çıkacak olan araçlara sınırlama getirdi. Buna göre Trodos'a sadece 4 çekişli ve zincirli araçlar çıkacak.



Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023, 11:09