Ölümden Döndüler

Hüseyin ÇİÇEK

Elektrik kesintilerinin artarak devam etmesi nedeniyle karanlığa mahkum olan vatandaşlar farklı yöntemlerle evlerini aydınlatmaya ve ısıtmaya çalışıyor. Mali durumu yeterli olanlar jeneratör veya gaz sobalarına yönelirken, dar ve sabit gelirliler mum ışığıyla yetinmeye çalışıyor. Gazimağusa’nın Derinmya bölgesinde iki çocuğuyla birlikte yaşayan 50 yaşındaki

Nergiz Gülhan ise önceki gece elektrikler kesilince evi aydınlatmak için pamuğun üzerine yağ döküp yaktı. Yakılan pamuktan kopan parçalar şilte üzerine dökülünce etrafı alevler sardı. Evde çıkan yangında anne ve çocukları yaralandı.

Yaralan 12 yaşındaki C.G. (E) Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi, 11 yaşındaki K.G. (E) Gazimağusa Devlet Hastanesi ve anne Nergiz Gülhan ise Lefkoşa’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Anne ve çocukların dumandan etkilendikleri, bu nedenle müşahede altına alındıkları belirtildi.

Çocukların biri yoğun bakımda

Polisten verilen bilgiye göre; olay 31 Ocak 2023 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Derinya bölgesinde meydana geldi. Elektrik kesintisi sonucu aydınlatma amacıyla küllük içerisinde üzerine yağ dökülerek yakılan pamuğun, şilte üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi. Çocukların 12 yaşındaki C.G. Gazimağusa Devlet Hastanesine, 11 yaşındaki K.G. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin Çocuk Yoğun Bakım servisine kaldırıldı. Anne Nergiz Gülhan ise Lefkoşa’da özel bir hastanede müşahede altına alındı.

Ayrıca yangın nedeniyle bazı eşyalar kullanılmaz hale gelirken, evin tavanı ve duvarları zarar gördü.