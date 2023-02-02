Bölgeyi dumanlar sardı

Ömer KADİROĞLU

Haspolat Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren araç lastiği geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangında 500 araç lastiği küle dönerken, kara dumanlar göğe yükseldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yangında araç lastiklerini parçalamada kullanılan geri dönüşüm reaktörünün muhtemelen hava alması sonucu saat 11. 45 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, geri dönüşüm fırını ve reaktörü içerisinde bulunan yaklaşık 500 araç lastiği yandı. Ayrıca dumandan işletme içerisindeki diğer makinalar ve malzemeler isten zarar gördü.

25 rulo balya yandı

Bu arada Gönendere’de de yangın çıktı. Gönendere'de önceki gün Mehmet Eren Çağansoy’a ait etrafı telle çevrili arazi içerisinde, "üst üste dizili rulo balyaların muhtemelen havayla temas etmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyon nedeniyle" yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, 25 rulo balya yandı.

Elektrikli battaniye tutuştu

Öte yandan Karaman’da önceki gün, bir şahsa ait evde faal durumdaki elektrikli battaniyenin şilteyi tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu şilte, battaniye ve elektrikli battaniye yandı.

