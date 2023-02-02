Sürat, alkol, kural ihlali

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Üç ilçede önceki gece 20.00 ile dün sabah 02.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 599 araç kontrol edildi. Kontrollerde trafik suçu işlediği tespit edilen 669 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, toplam 850 araç kontrol edildi; 5’i belirlenen hız sınırının üzerinde, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere, çeşitli trafik suçlarından toplam 133 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 3 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 15 araç trafikten men edildi

Girne’deki denetimler kapsamında ise, kahvehane, kıraathane ve barlar kontrol edildi ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 452 araç sürücüsü kontrol edilerek, 35’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere, çeşitli trafik suçlarından toplam 218 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 15 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yapılan aramada, bir adet tecavüzi alet bulunarak emare olarak alındı ve araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

Güzelyurt’ta 309 sürücüye işlem

Güzelyurt’ta da denetimler kapsamında, bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, toplam bin 297 araç sürücüsü kontrol edilerek, 22’si belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere, çeşitli trafik suçlarından toplam 309 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bir araç sürücüsü tutuklanarak, 7 araç ise trafikten men edildi.