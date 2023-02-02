KKTC bütçesinin tam iki katı

Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde turizmden elde ettiği gelirin 2 milyar 381 milyon Euro’ya ulaştığı bildirildi. Rumların 11 aylık turizm geliri, KKTC’nin 2022 yılı bütçesinin iki katının da üzerinde.

Rum basını bu haberi “Turizmde rekor gelir” başlığıyla aktardı.

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi verilerine göre; 2022’nin Ocak –Kasım döneminde elde edilen turizm gelirinin, 2021 yılının aynı döneminde turizmden elde edilen gelirin neredeyse iki kat üzerinde olduğuna dikkat çekti. Güney Kıbrıs’ın 2021’deki turizm geliri bir milyar 459 milyon 600 bin; 2020’de ise 382 milyon 900 bin Euro idi.

İstatistik Dairesi’nin yayımlanan verileri, Kasım 2022’de turizm gelirlerinin 2021’e (104 milyon 200 bin Euro) göre yüzde 7,5 düşerek 96 milyon 400 bin Euro olduğunu ortaya koydu. Verilere göre sözü edilen ay içerisinde ülkeye gelişler 142 bin 857, gelen turistlerin ortalama konaklama süresi 9 gün ve kişi başına harcamaları ortalama 643 Euro.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023, 11:09