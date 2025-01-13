Korkular doğrulandı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 13 Haziran-11 Aralık 2024 dönemini kapsayan İyi Niyet Misyonu rapor taslağının, Rum Yönetimi’nin ortaya koyduğu hoşnutsuzluklarına rağmen, 10 Ocak’ta hiçbir değişiklik yapılmadan, olduğu gibi Güvenlik Konseyi resmi belgesi olarak yayımlandığına dikkat çeken Rum basını, “son raporu da federal çözümü siliyor” vurgusuyla aktardı.

Alithia “Kıbrıs Sorunu Sondan Hemen Önce: Ne İki Devlet Ne Federasyon” başlığıyla manşete çektiği haberinde Guterres’in resmi belge olarak dağıtılan iyi niyet misyonu ve önümüzdeki günlerde resmi belge olarak dağıtılacak BM Barış Gücü raporlarında, Rum tarafında var olan “federal çözümün gündemden çıktığı korkularını” doğrulayarak ne federasyona ne de Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yaptığına dikkat çekti.

Guterres’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devlet çözümünü ilk kez masaya koyduğu 2021’de Cenevre’deki ortak görüşmeden (Tatar- Anastasiadis-Guterres) sonra bir daha federasyon çözümünden söz etmediğini, ortak zemin bulunması gereğine işaret etmekle yetindiğini hatırlattı.

