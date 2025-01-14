Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 13’üncü yılında başkent Lefkoşa’da anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Denktaş için Anıt Mezarı’nda düzenlenen ilk törenin ardından, ikinci tören Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer aldı. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş, “O sadece lider değil, halkının evladı, mücadelenin simgesi ve özgürlüğün meşalesi oldu” dedi.

Törenlere; Rauf Denktaş’ın ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü; CTP Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, diğer bazı bakanlar, milletvekilleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sivil toplum örgüt temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

İlk tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş’ın ailesi çelenkleri anıta sunmasıyla başladı.

Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterini imzaladı. Konuşmanın ardından dua okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ikinci törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş birer konuşma yaptı.

Tören, Esin Leman Lisesi Okul Korosu’nun müzik dinletisi, Serdar Denktaş ve Rauf Raif Denktaş Vakfı tarafından hazırlanan “Rauf Raif Denktaş” belgeselinin gösterimi, ardından Esin Leman Lisesi Edebiyat öğretmenlerinin hazırladığı oratoryoyla son buldu.

Denktaş: O sadece lider değil, özgürlüğün meşalesi oldu

İlk olarak söz alan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş, “O sadece lider değil, halkının evladı, mücadelenin simgesi ve özgürlüğün meşalesi oldu. Bu mücadelenin kararlı ve cesur sesiydi. Bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, kimliğimizi, dilimizi, kültürümüzü yaşatabiliyorsak, büyük liderimizin ve ona inananların bize miras bıraktığı bağımsızlık mücadelesine borçluyuz.” dedi.

Tatar: Denktaş, kendisini Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine adamıştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında “Onun çocukluğunda yaşadıkları, babası hakim Raif Bey'in söylemleri ve telkinleri, onun o cesur yüreğine kazınmıştı… 24 yaşında Selimiye Meydanı’nda yaptığı konuşmayla bir bakıma tarih sahnesine çıkan Denktaş, kendisini Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine adamış biriydi...” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025, 10:12