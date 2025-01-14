‘Tarafsız olmalı’

Rum Dışişleri Bakanlığı'nın UNFICYP raporuyla ilgili bir açıklamada bulunarak, sahadaki durumun objektif bir şekilde ortaya koyulması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

Politis gazetesi, “BM’den Objektiflik (Tarafsızlık) İstiyor” başlıklı haberinde Rum Dışişleri Bakanlığı'nın BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü'yle (UNFICYP) ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'ne yönelik raporları konusunda yaptığı açıklamada, raporların sahadaki durum yanı sıra Türk Ordusunun ileri sürülen ihlallerinin saldırgan doğası ve ciddiyetini objektif bir şekilde ortaya koyması gerektiğini savunduğunu iletti.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ayrıca UNFICYP raporunda “Türk Ordusunun ara bölge içerisinde ve yakınında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne zarar vermeyi ve yeni oldubittiler dayatmayı amaçlayan ihlallerinin kayda geçirilmesine” de işaret etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uzun süreden bu yana devam eden eşit mesafeler muhafaza etme eğiliminin genellikle farklı nitelik ve ciddiyete sahip olayların eşitlenmesine yol açtığı; bunun ise ara bölgedeki meşru kentsel faaliyetlere ilişkin karışık izlenimlere sebep olduğu da öne sürüldü.

Rum Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelere geri dönülmesi için devam eden çabaya bağlılığını yeniden teyit etmesinin yanı sıra BM Genel Sekreteri'nin bu çerçevede, BM parametrelerini belirleyen BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla yönlendirilmeye devam etmesinden duyduğu memnuniyeti de ortaya koydu.

