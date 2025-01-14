Endişe ve öfke var

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi‘nin (CMIRS) Aralık 2024 döneminde yaptığı anket çalışması gelecek belirsizliği ve diğer sorunlar nedeniyle KKTC’deki insanların psikolojisinin alarm verdiğini gözler önüne serdi.

Anket sonuçlarına göre; Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçmekte ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında yaşanan gelişmelerden etkilenme şekli gözlemlendi.

Anket, CMIRS’in her üç ayda bir düzenli olarak yürüttüğü çalışmaların bir devamı niteliğinde. CMIRS Direktörü Mine Yücel’in yaptığı açıklamaya göre;

Ülkede işlerin doğru yönde gittiğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 14.91.

Ülkede alınan kararlar üzerinde etkili olabildiğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 13.62.

Hükümete güvendiğini belirtenlerin oranı yüzde 11.4.

Hükümetten memnun olduklarını belirtenlerin oranı ise 14.6.

Yücel’in paylaştığı verilere göre, toplumun psikolojik durumu alarm veriyor. Son bir hafta içinde vatandaşların:

• Yüzde 58’i sıkça endişeli,

• Yüzde 45.8’i sıkça öfkeli,

• Yüzde 35.8’i sıkça çaresiz,

Yüzde 25.5’i ise sıkça depresif hissettiğini belirtti.

Yücel, bu rakamların toplumsal mutsuzluk ve umutsuzluğun boyutlarını gözler önüne serdiğini ifade etti.

Mine Yücel, ülkede ciddi bir yönetim sorunu olduğunu ve siyasetin toplumsal fayda doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. “Ülke siyaseti ve kurumlarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkeleriyle yeniden inşa edilmesine ihtiyaç vardır. Siyasetin, toplum çıkarları için yapılması ve adalet duygusunun yeniden yerleştirilmesi gerekmektedir” dedi. Ülkedeki mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını belirten Yücel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Eğer bu durumdan çıkılacaksa, ancak toplumsal fayda ve adalet vizyonuyla çıkılabilir. Bunun için de toplumun kaygılarını ciddiye alan, vizyon sahibi bir liderliğe ihtiyaç vardır.” Mine Yücel, son olarak siyasete düşen sorumluluğa dikkat çekerek, halkın artan kaygılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Halkın endişelerine duyarlı, çözüm odaklı bir liderlik ancak bu enkazı ortadan kaldırabilir” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025, 10:10