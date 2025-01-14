Ateşkes umudu doğdu

Gazze'de ateşkes için tarafların görüşmeleri sürerken, Reuters'a konuşan İsrailli bir yetkili, 33 rehinenin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığını ifade etti. Reuters ise tarafların Gazze Savaşı'nı sona erdirecek anlaşmaya hiç olmadığı kadar yakın olduğunu bildirdi. Görüşmelerin salı sabahı Doha'da yapılması ve kalan ayrıntıların sonuçlandırılması planlanıyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde konuşan Sullivan, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Sullivan, ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin ve bundan sonra siyasi sürecin önünü açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını belirtti. Özellikle esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili son ayrıntılar üzerindeki görüşmelerde sona gelindiğini ifade eden Sullivan, "Taraflar bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın bir noktadalar. Anlaşmanın sonuçlanmasına geçip geçemeyeceğimizi önümüzdeki saatler ve günler gösterecek. Ancak bunun gerçekleşmesi için her şeyin hazır olduğunu düşünüyorum." dedi.

Tamamlanmadan hiçbir anlaşmanın bitmiş sayılmayacağını belirten Sullivan, "Eğer kalan 5 gün içinde bu gerçekleşmezse, muhtemelen buna en az şaşıran kişi ben olacağım. Ancak bu anlaşmayı sonuçlandırma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dün de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile görüştüğünü belirten Sullivan, Biden'ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşeceğini ve ateşkes anlaşması için diplomasi trafiğinin yoğun olduğunu vurguladı.

Katar, ateşkes anlaşmasının son taslağını İsrail ve Hamas'a iletti

Bu arada Katar, Gazze için ateşkes anlaşmasının son taslağını İsrail ve Hamas'a teslim etti. Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi ve Katar başbakanı arasındaki görüşmelerin ardından Doha'da büyük bir ilerleme katedildi. Gazze'deki savaşı sonlandırmak ve rehineleri serbest bırakmak için ara buluculuk yapan Katar, ateşkes anlaşmasının "son" taslağını İsrail ve Hamas'a teslim etti.

Görüşmelere yakın bir yetkilinin verdiği bilgiye göre İsrail'in istihbarat yetkilileri, Donald Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi ve Katar başbakanı arasındaki görüşmelerin ardından Doha'da günün erken saatlerinde büyük bir ilerleme katedildi.

Yetkili, gece yarısından sonra Doha'da İsrail'in casus şefleri, Başkan seçilen Trump'ın Ortadoğu temsilcisi ve Katar başbakanı arasında yapılan görüşmelerin ardından bir sonuca ulaşıldığını söyledi.

