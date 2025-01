Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, yeni evlenecek gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi verileceğini açıkladı. Türkiye’nin nüfus artış hızının alarm verdiğini söyleyen Erdoğan, yeni doğacak ilk çocuk için verilen yardım tutarının 5 bin liraya yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çiftlere konut desteği ve kadınlar için uzaktan çalışma modelleri üzerinde de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı desteklerini açıkladı.

Aile Yılı kapsamında, yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi verilecek.

Yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı tutarı 5 bin liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci çocuk için bin 500, üçüncü ve sonraki çocuk için beş bin lira verileceğini söyledi.

Erdoğan, aile kurmayı teşvik edecek ek destekler üzerinde çalıştıklarını da anlattı. Buna göre, kadınların uzaktan ve esnek çalışmaları için düzenlemeler yapılacak.

Çalışan anne ve babalar için ücretsiz ya da düşük maliyetli çocuk bakım hizmeti ağının da güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak.

Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi

“Geçmişte üç çocuk çağrısı yapmıştık. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Her fırsatta üç çocuk çağrımızı tekrarladık, tekrarlıyoruz.

Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz.

Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz.

İkinci çocuk için her ay 1500 lira.

Üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.”

Genç çiftlere konut desteği gündemde

“Sadece bunlarla sınırlı değil.

Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız.

Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz.

Çalışan anne ve babalar için düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz."