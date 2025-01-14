Detaylar açıklandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 12.50’de Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da komite başkan ve başkan vekillerinin isimleri okunarak, bilgiye sunuldu.

Genel Kurul’da “Birleştirilmiş 2022 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı” da onaylandı.

Toplantıda, Murat Kaya İnşaat Ltd.'nin Zeytinlik köyündeki arazilerinin içerisinde bulunan zeytin ağacının istibdali ve Brüksel Temsilciliğinin 1991-2005 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu da ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

Bu bölümde, 4. Yasama Yılı'nda seçimi yeniden yapılan ve aynı kalan komite başkan ve başkan vekillerinin isimleri okunarak, bilgiye sunuldu.

Hangi isimler listede

Buna göre; Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali; İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim; Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Savunma Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat; Sayıştay Komitesi Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak; Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Ali Pilli, Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner.

Yasa tasarısı görüşüldü

Ardından Birleştirilmiş 2022 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Tasarıya ilişkin komite raporunun okunmasının ardından tasarı madde madde oylandı. Tasarının bütünü oylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından “Murat Kaya İnşaat Ltd.'nin Zeytinlik Köyündeki Arazilerinin İçerisinde Bulunan Zeytin Ağacının İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı” ele alındı. İlgili raporun okunmasının ardından tasarı madde madde ele alındı. Tasarının üçüncü görüşmesi sonraki toplantıda yapılacak.

Daha sonra Brüksel Temsilciliği’nin 1991-2005 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu ele alındı. İlgili komite raporunun okunmasının ardından Genel Kurul’un dünkü toplantısı tamamlandı.

Komite toplandı

Bu arada Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi de dün Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk Başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre; Komite gündeminde bulunan “Genel Kurul’dan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı ve öneriyi madde madde görüşmeye devam etti.

Komite bahse konu Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında da devam edecek.

Toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Toplantıda Bağımsız Milletvekilleri Hasan Tosunoğlu, Jale Refik Rogers, Ayşegül Baybars ile CTP Milletvekilleri Asım Akansoy ve Fikri Toros da yer aldı.