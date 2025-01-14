Anılarda yaşıyor

Fotoğrafçı İsmail Gökçe, ölümünün 13’üncü yıl dönümünde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın fotoğraflarını paylaştı.

İsmail Gökçe, 2005 yılında, Rauf R. Denktaş’ın Cumhurbaşkanı olarak son zamanlarındaki günlük yaşantısını içerden bir bakış açısıyla fotoğraflamıştı.

Fotoğraflarda, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ofisinde çalışırken, ailesiyle vakit geçirirken; ülkenin çeşitli yerlerinde dolaşıp fotoğraf çekerken ve halkla, çocuklarla konuşurken görülüyor.

