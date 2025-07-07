Makarios ile görüştü

İlişkileri geliştirmek amacıyla Afrika turuna çıkan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un,

Nairobi Başpiskoposu Makarios ile de görüştüğü bildirildi.

Alithia gazetesi; Konstantinos Kombos’un Afrika turunun ilk durağının Kenya olduğunu yazdı.

Kombos Kenya ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi ile görüşecek, Güney Kıbrıs ile Kenya arasında "İş Birliği ve Siyasi İstişare Muhtırası" imzalayacak. İmzalanacak muhtıranın, ikili ilişkilerin siyasi, diplomatik ekonomik ve kalkınma iş birlikleri alanında daha da güçlendirilmesi için mihenk taşı olacağı belirtildi.

Kombos ziyareti çerçevesinde Nairobi’de Güney Kıbrıs’ın yeni Nairobi Yüksek Komiserlik binasının açılışını yapacak. Konstantinos Kombos, bu çerçevede bölgesel ve uluslararası konularda koordinasyon olanaklarını görüşmek üzere AB üyesi ülkelerin Kenya’daki büyükelçileri ile bir araya gelecek.

Güney Kıbrıs-İskenderiye ve Afrika Patrikhanesi ilişkileri çerçevesinde Nairobi Ortodoks Başpiskoposluğunu ziyaret ederek dün Başpiskopos Makarios ile görüşen Kombos, Rum yönetiminin, bina restorasyonuna destek verdiği, teknolojik ekipman sağladığı “Makarios” yetimhanesini ziyaret etti. Kombos, Rum yönetiminin sağladığı finansmanla oluşturulan “Olive Tree” isimli çok amaçlı etkinlik salonunu açtı.

Rum Dışişleri Bakanı, Kenya programını tamamlaması ardından yarın Tanzanya’ya gidecek. Kombos, Tanzanya’da Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Callas’ı da temsil edecek.



Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2025, 09:57