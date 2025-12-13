Hedefini açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs'ın, NATO'nun Barış İçin Ortaklık (PfP) programına katılması ve bunun ardından üyeliğin gerçekleşmesi için Türkiye’nin onayını sağlamaya çalışıyor. Bunun için, Türkiye-AB ilişkilerindeki engellerin kademeli bir şekilde kaldırılması önerisinde bulunan Hristodulidis, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşme yaptığını açıkladı.

Rum Haber Ajansı’na göre; NATO üyeliği, Türkiye’nin onayı ve Kıbrıs sorununun çözümü konularını kapsayan bir çerçeve üzerinde çalıştığını belirten Hristodulidis "Türkiye'nin Kıbrıs'ın Barış İçin Ortaklık'a (PfP) katılımı konusunda atacağı adımlar ve buna paralel olarak AB-Türkiye ilişkilerin, Kıbrıs sorununa kararlaştırılan çerçeve içinde çözüm bulmak için görüşmelerin yeniden başlamasıyla eş zamanlı olarak adım adım bir yaklaşım öngörebiliriz" dedi.

Hristodulidis; Kıbrıs'ın transatlantik ittifaka katılımının ‘doğal bir gelişme’ olduğunu ancak ‘siyasi koşullar’ nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

Hristodulidis şunları kaydetti:

“Barış İçin Ortaklık (PfP), üye olmayan devletleri ittifaka yaklaştırmak amacıyla tasarlanmış bir NATO programıdır. NATO üyeliği değil, yakın işbirliği çerçevesidir.

NATO üyesi ülkeler, bir ülkenin ittifaka katılma girişimini veto edebilir. Türkiye, Kıbrıs'ın katılmasına izin vermeyi reddediyor.”

Rum ordusu geleceğe hazırlanıyor

Hristodoulidis ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğinin askeri boyutuna da değindi. Ulusal Muhafızların NATO standartlarına tam olarak uyum sağlaması için yakın koordinasyon olduğunu söyledi.

“Amaç, silah sistemlerinin, yapısının ve operasyonlarının NATO kriterlerini karşılamasıdır. Böylece, siyasi koşullar elverdiğinde, Kıbrıs uzun teknik düzenlemelere gerek kalmadan Barış İçin Ortaklık (PfP) programına katılabilecek veya tam NATO üyeliğine doğru ilerleyebilecektir” diyen Hristodulidis, Türkiye'nin AB ile bir güvenlik anlaşmasına varmadığı için güvenli araçtan "kendini dışladığını" belirtti.

Hristodulidis "AB üyelik sürecinde olduğu gibi, güvenli katılım için de karşılanması gereken belirli koşullar vardır; bu, seçmeli bir süreç değildir" dedi.

Avrupa Birliği Konseyi'nin Kıbrıs'ın yaklaşan dönem başkanlığıyla ilgili olarak Hristodulidis, 23-24 Nisan tarihlerinde Kıbrıs'ta düzenlenecek gayri resmi Konsey toplantısına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmeye hazır olduğunu söyledi.