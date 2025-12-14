Beşli konferans hazırlığı

Kıbrıs sorunuyla ilgili ‘Beşli Konferans’ hazırlığını yürüten BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’le görüştü.

Politis gazetesi: “Durum Ankara’da Netleşecek – Çözüm Şeklinin Değişmesine İlişkin Tutum Değişikliği Ankara’da Netleşecek – Süreç Devam Edecek Ancak Yavaş İlerleyecek” başlıkları altında manşetten verdiği haberde, Holguin’in önceden duyurulan takvime sadık kalarak Yuna-nistan’da temaslarda bulunduğunu yazdı.

Gazete; Holguin’in Yunanistan Başbakanı Kirakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yeogos Yera-petridis’le görüştüğünü belirterek Miçotakis’in ofisinden yapılan resmi açıklamayı okuyucuları-na aktardı. Açıklamaya göre Holguin görüşmede Miçotakis’e; Perşembe günü gerçekleştirilen liderler görüşmesi hakkında bilgi verirken gayrı resmi genişletilmiş konferans konusu da ele alındı.

Holguin’in yarın Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesinin beklendiğini vurgu-layan gazete, bu görüşmenin, Türkiye’nin çözüme ilişkin tutumunda bir değişiklik olup olmadı-ğına ve BM

Gazete, Holguinin Yerapetridis’le görüşmesine ilişkin herhangi bir bilgiye ise yer vermedi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Alithia: Holguin-Miçotakis Görüşmesi – Kıbrıs Sorunundaki Gelişmeleri ve Genişletilmiş Kon-feransı Görüştüler.

Haravgi: Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Zemin Hazırlıyorlar – Holguin-Miçotakis Son-raki Adımları Görüştü.

Fileleftheros: Sonraki Çoklu Konferansı Görüştüler.