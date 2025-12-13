Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, dün, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Moldova Cumhurbaş-kanı Maia Sandu ile görüştüğü belirtildi.

Fileleftheros” internet sayfasına göre Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından başkanlık sarayında resmi törenle karşılandı.

Habere göre Hristodulidis, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu’nun ziyaretini “tarihi” olarak nitelendirdi.

Bu ziyaretin; Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını almasından hemen önce Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs için "kritik bir dönemde" gerçekleştirildiğine dikkati çeken Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, Moldo-va’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine de mutlak destek verdiğini ifade etti.

Hristodulidis ayrıca Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında da Moldova’nın AB katılım süre-cinde ilerleme sağlanması için her türlü çabayı sarf edeceği taahhüdünde bulundu.

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ise, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının başarılı olacağına dair güvenini dile getirdi ve ülkesinin, bu dönemde yüksek beklentilere sahip olduğunu ifade etti.

Sandu, dünkü gündemlerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin de yer aldığını belirtti.

