Mayıs’ta başlıyor

Deniz hudut kapısı da ilan edilen Hatay Deniz Otobüsü (HADO) İşletmesinin mayıs sonu itibarıyla seferlerine başlaması planlanırken bölgeden ilk olarak KKTC'nin Magosa Limanı'na, gelecek dönemde de İsrail, Libya ve Lübnan'ın da aralarında olduğu ülkelere yolcu taşınacak.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan ve 1 Nisan'da başlayacak "Expo 2021 Hatay" sürecinde önem taşıyan HADO Projesi'ne ilişkin basın turu düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Ok, limanın şu anda uluslararası yolcu taşımacılığına hazır hale geldiğini söyledi. HADO ile ilk aşamada KKTC'nin Magosa Limanı'na stratejik amaçlarla bu ülke bayrağıyla düzenli olarak yolcu taşınacağını belirten Ok, sonraki aşamada da Akdeniz'de İsrail, Libya ve Lübnan'a sefer düzenlenmesinin planlandığını bildirdi. Ok, KKTC'de yaklaşık 100 bin Hataylı yaşadığı bilgisini vererek, bu nedenle HADO'nun önem taşıdığını dile getirdi.

"Maraş nedeniyle Magosa'yı tercih ettik"

Ok, seferlerin başlaması için Akdeniz'deki dalga mevsiminin bitmesinin beklendiğine işaret ederek, "Mayıs sonu itibarıyla Akdeniz'de dalga mevsimi bitecek. Böylece bu taşımacılık bölgede başlayacak." dedi. Magosa seferlerinin 5 saat süreceğini aktaran Ok, şöyle konuştu:

"Maraş'ın açılmasıyla ilgili planlamalar bitti. Maraş'ın turizme açılmasıyla bizim trafiğimiz beklediğimizin üstünde artacak. Onun için Magosa'yı seçtik. Magosa artık eski güzel günlerine dönmek için Maraş'ın turizme açılmasını bekliyor. Devlet bununla ilgili her şeyi yaptı."

