İsrail lobisi umut verdi

Alithia gazetesi “Nisan Ayı Başlarına Kadar EastMed’de Gelişme Bekleniyor – Ticaret Bakanı Pilidu, Kısa Sürede Yeni Haberler Konusunda İyimser” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Ticaret ve Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun yaptığı açıklamalara yer verdi. Habere göre, Pilidu, “Kıbrıs doğal gazının değerlendirilmesi konusunda yakın zamanda gelişmeler yaşanacağı konusunda umutlu olduğunu” söyledi. Gazete, Amerika’daki İsrail lobisinin bu konudaki çalışmalarının Rum Yönetimini umutlandırdığını belirtti.

Habere göre, Pilidu, Ukrayna krizinin Güney Kıbrıs’ın sözde doğal gaz yataklarının kullanımı konusunu hızlandırması ihtimalinin sorulması üzerine, “Chevron” şirketinin belli önerilerle gelmesini bekledikleri “Afrodit” yatağı konusunda Mart sonu, Nisan başında gelişmeler yaşanması olasılığının bulunduğunu ifade etti.

Exxon Mobil-Qatar Energy ortaklığının Mart ayı sonuna kadar 10’uncu parseldeki doğrulama sondajını da tamamlamasının beklendiğini, Eni Total şirketinin ise bu yıl sondaj gerçekleştireceğini beliren Piliu, Exxon Mobil’in, 10’ncu parseldeki alanla bağlantısı olup olmadığını belirlemek adına 5’inci parselde sismik çalışmalar yapacağını vurguladı.

Exxon Mobil ve Qatar Energy şirketlerinin hali hazırda sismik araştırmalar konusunda ihale sürecini başlattığını ifade eden Pilidu, Türkiye-İsrail yakınlaşmasının Güney Kıbrıs’ı olumsuz etkileme ihtimalinin sorulması üzerine ise, İsrail’e işbirliğinin çeşitli enerji alanlarında istisnai düzeyde olduğu yanıtını verdi.

EuroAsia Interconnector projesine de değinen Pilidu, Güney Kıbrıs’ın çeşitli elektrik kaynaklarından enerji alıp verme imkanına sahip olacağını, bu gelişmenin çok umut verici olduğunu ifade etti.

Planlarının değişmediğini ve 11 Nisan 2022 tarihinde İsrailli mekvikdaşıyla, Mısır’la başlattıkları istişarenin devam etmesi konusunda bir görüşme gerçekleştireceğini vurgulayan Pilidu, EuroAsia projesinin büyük bir hızla devam ettiğini aktardı.

Pilidu, AB’nin, Kıbrıs ile AB arasında elektrik enerjisi bağlantısının sağlanmasına büyük önem verdiğini belirterek Kıbrıs-Girit ve Girit-Attiki (Yunanistan) bağlantısının hızlı bir şekilde sürdüğünü, ardından ikinci aşamada ise Kıbrıs-İsrail bağlantısının yapımına başlanacağını vurguladı.

Politis gazetesi ise haberi “Nisan’a Kadar Sabır” başlığı altında yansıttı.