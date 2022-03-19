Hasret giderildi

Mustafa ERKAN

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) ile Larnaka’dan Vasilica Halk Dansları Derneği uzun zamandan sonra dostluk sofrasında buluştu. Geçtiğimiz hafta sonu Lefkoşa’da TUFAD lokalinde gerçekleşen buluşmada Dernek Yönetim kurulu ile eğitmenler ve Vasilica dernek başkanı Andoni ile dernek üyelerinden bazıları hazır bulundu.

Hem kuzeyde, hem de güneyde farklı şekilde barış ve dostluk için ortak etkinlikler yapan iki dost dernek geçmiş güzel anıları tazelediler. Düzenlenen gecede bulunmaktan memnun olduğunu belirten başkan Andoni “Uzun zaman sonra dostlarla tekrardan bir arada olduğumuz için mutluyuz. Kıbrıs’ta,bu güne kadar iki topluma da sevgi ve barış içinde yaşanabileceğinin mesajını bir çok kez vermeye çalıştık. Bu günden sonra da dostluğumuzun örnek olmasını ümit ederim. Bizim için böyle güzel bir gece organizasyonuna bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz” dedi. Samimi bir atmosferde keyfli geçen bir gece ardından birliktelik fotoğrafını da çekmeyi ihmal etmediler.