Kapatılacak 15 belediyenin adı açıklandı

Yerel yönetimlerin sayısının azaltılmasına yönelik resmi adım atıldı.

‘Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’ Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'ne sevk edildi. Yasanın ‘belediyeler birleştirilerek halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla’ yapıldığı ifade edildi. Yasa tasarısında15 belediye tasfiye edilirken, birleşme sonrası göreve devam edecek 13 belediye belirlendi.

Cumhuriyet Meclisi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kapanması ve birleşme sonrası ortaya çıkması öngörülen belediyeler şöyle sıralandı:

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyeler

1- Dipkarpaz Belediyesi

2- Büyükkonuk

3- Sedarlı

4- Yeniboğaziçi

5- Tatlısu

6- Vadili

7- İnönü

8- Paşaköy

9- Beyarmudu

10- Akıncılar

11- Esentepe

12- Çatalköy

13- Lapta

14- Alsancak

15- Alayköy

Yeni tüzel kişilik oluşturularak birleşmenin olacağı belediyelerin yeni isimleri

1- Yeni Karpaz Belediyesi

2- Büyük Mehmetçik Belediyesi

3- İskele Belediyesi

4- Kuzey Mesarya Belediyesi

5- Gazimağusa Belediyesi

6- Güney Mesarya Belediyesi

7- Değirmenlik Belediyesi

8- Girne Belediyesi

9- Akdeniz Belediyesi

10- Lefkoşa Belediyesi

11- Gönyeli Belediyesi

12- Güzelyurt Belediyesi

13- Lefke Belediyesi

Birleşen belediyelerin merkez ve hizmet binaları

1. Yeni Karpaz Belediyesi

– Merkez Binası: Yeni Erenköy Binası

– Hizmet Binası: Dipkarpaz Belediye Binası

2. Büyük Mehmetçik Belediyesi

– Merkez Binası: Mehmetçik Belediyesi

– Hizmet Binası: Büyükkonuk Belediyesi

3. Gazimağusa Belediyesi

– Merkez Binası: Gazimağusa Belediyesi

– Hizmet Binası: Yeni Boğaziçi Belediyesi

4. Kuzey Mesarya Belediyesi

– Merkez Binası: Geçitkale Belediyesi

– Hizmet Binası: Tatlısu Belediyesi ve Serdarlı Belediyesi

5. Güney Meserya Belediyesi

– Merkez Binası: Akdoğan Belediyesi

– Hizmet Binası: Vadili Belediyesi, İnönü Belediyesi, Paşaköy Belediyesi ve beyarmudu belediyesi.

6. Değirmenlik Belediyesi:

– Merkez Binası: Değirmenlik Belediyesi

– Hizmet Binası: Akıncılar Belediyesi

7. Lefkoşa Belediyesi

– Merkez Binası: Lefkoşa Belediyesi

8. Gönyeli Belediyesi

– Merkez Binası: Gönyeli Belediyesi

– Hizmet Binası: Alayköy Belediyesi

9. Girne Belediyesi

– Merkez Binası: Girne Belediyesi

– Hizmet Binası: Çatalköy Belediyesi, Esentepe Belediyesi ve Dikmen Belediyesi

10. Akdeniz Belediyesi

– Merkez Binası: Lapta Belediyesi

– Hizmet Binası: Alsancak Belediyesi ve Çamlıbel

11.Güzelyurt Belediyesi

– Merkez Binası: Güzelyurt Belediyesi

12. İskele Belediyesi

– Merkez Binası: İskele Belediyesi

13. Lefke Belediyesi

– Merkez Binası: Lefke Belediyesi