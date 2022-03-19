Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 550 vakaya rastlanırken, can kaybı olmadı. Güney Kıbrıs’ta da 3 bin 859 yeni vakaya rastlandı, Rum kesiminde de can kaybı yaşanmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, 15 bin 48 Covid-19 testi yapıldığını, 550 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yayınlanan verilere göre, 15 bin 48 test yapıldı, 550 test sonucu pozitif çıktı, 400 kişi de taburcu edildi.

Vakaların 240’ı Lefkoşa, 118’i Girne, 116’sı Gazimağusa, 26’sı Güzelyurt, 38’i İskele, 12’si Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 15.048

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 550

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0

Yerel vaka sayısı: 550

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 400

Dün kaybedilen hasta:0

Yapılan toplam test sayısı: 6.154.843

Toplam vaka sayısı: 75.958

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 71.433

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4322

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 39

Karantinadaki vaka sayısı: 4276

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 205

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 762

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 258

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 215

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 1911

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 136784

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 99 bin 636 test sonucunda 3 bin 859 yeni vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 370 bin 311'e ulaştığını, yeni can kaybı kaydedilmediği için toplam can kayıplarının 910'da kaldığını açıkladı.

Tedavi görmekte olan hasta sayısının, 20'sinin durumu ciddi olmak üzere 114 olduğu kaydedildi.

14 Rum çocuğu Covid-19 hastası

Bu arada Makarios Hastanesi’nde yeni tip Coronavirüs tedavisi gören çocuk sayısının 14 olduğu, pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez bu sayıya ulaşıldığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, Makarios Hastanesi Pediyatri Bölümü Başkanı Avraam İlia, büyük çoğunluğunu 0-5 yaş aralığındakilerin oluşturduğu çocuk hastaların çoğunda ateş dışında ciddi bir semptom görülmediğini ancak iki tanesinde, Coronavirüsün çocuklardaki en ciddi komplikasyonu olan MISC sendromu saptandığını anlattı.