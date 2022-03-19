Dev proje hayat buldu

Yatırım tutarı 2,5 milyar euro olan ve 1,5 saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşüren 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında açıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninin ardından gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çanakkale yepyeni bir geleceğe kucak açıyor'' dedi. Cumhurbaşkanı, köprüden geçiş ücretinin 200 lira olduğunu açıkladı. Köprüden geçişler bir hafta ücretsiz.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

'Simgelerin köprüsü'

Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden figürler 333 metre yüksekliğindeki kulelerin tepesinde yer alıyor. "En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı.

Köprüde kullanılan beton ile 25 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek kadar bina yapılabiliyor.

Ekonomiye 628 milyon euroluk katkı

Proje ile zamandan 382 milyon euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin euro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin euro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon euroya ulaşacak.

Projenin 1,5 yıl önce açılmasıyla ekonomiye 628 milyon euro katkı sağlanmış olacak. Proje 118 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Güzergah 40 kilometre kısalıyor

Dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde köprü, deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak.

Malkara-Çanakkale Otoyolu da güzergahı 40 kilometre kısalttı.

Bir hafta ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprüden otomobil geçiş ücretinin 200 lira olduğunu açıkladı.

Erdoğan, köprüden geçişlerin ilk hafta ise ücretsiz olacağını söyledi.

Erdoğan şunları ifade etti:

“Bu köprümüzde tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de şimdi burada özellikle Çanakkale'de 6. köprüyü açıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliği ile de farklı anlamlar taşıyor. Şimdi de hamdolsun Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu.”