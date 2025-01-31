Meclis’te tartışılacak

Yabancıların Güney Kıbrıs’tan taşınmaz mal alması dünkü Rum basınında yer alırken, aynı haber içerisinde Simon Aykut’un oğlunun mal varlığına ilişkin verilerden de bahsedildi.

Fileleftheros gazetesi “Yabancılar, Yasayı Teğet Geçerek Kıbrıs’ın Tamamını Alıyorlar” başlıklı haberinde, yabancıların kolaylıkla Güney Kıbrıs’tan toprak satın aldıklarını, bu durumun da fiyatların artmasına neden olduğu gibi özellikle barınma sorunlarıyla karşı karşıya kalan yerli genç çifteleri etkilediğini yazdı.

İlgili yasanın, yabancıların taşınmaz mal alımını sınırlandırdığını yazan gazete elde ettiği ve gazeteye gelen bilgilere atıfta bulunarak, ilgili yasanın teğet geçildiğini başka ülke vatandaşlarının, mevcut koşullarla bugün, tüzel kişiler, yani şirketler aracılığıyla taşınmaz mal aldıklarını belirtti.

Gazete, bu konunun defalarca kamuoyunda tartışıldığını ancak bu kez Rum Meclisi İçişleri Komitesi toplantısında ele alınacağını yazdı.

Habere göre, toplantıda ayrıca DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu’nun ilgili yasa tasarısı önerisi de ele alınacak.

İlgili toplantının bugün gerçekleştirileceğini yazan gazete, toplantıya Tapu ve Kadastro Dairesi, İçişler Bakanlığı, Hukuk Dairesi, Şirketler Mukayyitliği yetkililerinin de çağrıldığını belirtti.

Gazete ilgili yasa tasarısının, mevcut yasanın modernizasyonu ve kamu çıkarlarının korunmasını öngördüğünü yazdı.

Aykut’un oğlunun mal varlığı

Gazete, aynı haber içinde KKTC'deki Rum mallarıyla ilgili Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un, yine Rum makamlarınca hakkında tutuklama emri çıkarılan oğulları 51 yaşındaki Afik Yakov ile 49 yaşındaki Michael Mistriel Aykut ile ilgili verilere de yer verdi.

Aykut’un 51 yaşındaki oğlu Afik Yakov’un, Larnaka’da 121 bin 300 euro (2018 verilerine göre) değerinde apartman dairesi, 245 bin euro değerinde Larnaka’da içinde harnup bulunan tarla, yine Larnaka’ya bağlı Kalavason köyünde harnup ağaçlı 321 bin euro değerinde tarla, 228 bin 800 ve 240 bin euro değerinde aynı bölgelerde iki tarla ile Güney Lefkoşa’ya bağlı Deftera köyünde 60 bin euro değerinde tarlaya sahip olduğunu yazan gazete, apartman dairesi ile Afik Yakov’a ait “LIOLIA Company Ltd” şirketinin mal varlıklarına da el konulduğunu anımsattı.



