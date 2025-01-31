Yargıyı baskı altına almaya çalışmayı sorumsuzluk olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk ve adalet sistemine dikkat çekip "Milletimizin taleplerine göre adalet sistemimizi sürekli güncelliyor, tıkanan noktaları açıyoruz." dedi.

Yargıya kimsenin ayar veremeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Yargıyı baskı altına almaya çalışmak sorumsuzluktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Göreve yeni başlayacak adayımızla birlikte adalet teşkilatımızdaki hakim ve cumhuriyet savcılarımızın toplam mevcudu da 25 bin 695'e çıkmış oldu.

Adalet haklıyla haksızı ayırmak haklıya hakkını teslim etmek ölçü ve nizama kayıtsız şartsız rivayet etmektir. En derin krizlerle boğuştuğumuz günlerde bile adalet pusulasından şaşmadık. Hedefimiz sürdürülebilir adalet ilkesi. Ölçü ve adalet toplum için hayati derecede önemlidir. Hak ve adalet kavramları bizim için vazgeçilmezdir. Hukuksuzlukları bir bıçak gibi kesip atmalısınız. Adalet kapısını varıp da hakkını alamayan boynu bükük ayrılan her bir vatandaşımızı vebali hem bu dünyada hem ahirette hepimizin üzerindedir.

Hepimiz yargının işini yapması için destek olmalıyız. Yargıya initkal etmiş süreçlerin siyasi malzeme haline getirilmesi, hakim ve savcılarımızın baskı altına alınması, hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır. Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez. Türk yargısı 15 Temmuz gecesi korku duvarlarını yıkıp atmıştır.

Milletimizin taleplerine göre adalet sistemimizi sürekli güncelliyor, tıkanan noktaları açıyoruz.”



Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025, 10:01