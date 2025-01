Yüzde 7 artış var

Güney Kıbrıs’taki Ocak-Kasım 2024 dönemindeki turizm gelirlerinin 2023 yılının aynı dönemine oranla yüzde 7.1 oranında artış gösterdiği belirtildi.

Alithia gazetesi Rum İstatistik Ofisinin verilerine dayanarak Ocak-Kasım 2024 döneminde turizm gelirlerinin, 3 milyar 122 milyon 500 bin euro olarak hesaplandığını, 2023 yılının aynı döneminde ise bunun; 2 milyar 916 milyon 300 bin şeklinde kaydedildiğini yazdı.

Habere göre Kasım 2024’teki turizm geliri 138 milyon 700 bin euro şeklinde kaydedilirken 2023’te ise 113 milyon 700 bin euro olarak kayıtlara geçti.

Kasım 2024’te turist başına düşen gelir 771 euro 2 sent, Kasım 2023’te ise 712 euro 63 sent şeklinde kaydedildi.

En çok turizm pazarının, yüzde 25.9’una tekabül eden İngiliz turistlerin teşkil ettiğini yazan gazete İngilizlerin günlük 80 euro 58 sent harcama yaptığını da belirtti.

İsrailliler Larnaka’dan otel alıyor

Bu arada İsrail’den yatırımcıların Güney Kıbrıs’ta otelcilik sektörü için girişimde bulunarak, Larnaka’dan otel aldıkları bildirildi.

Politis gazetesi, Larnaka’daki bazı tanınmış otellerin İsrailliler tarafından satın alınarak, bir kısmının faaliyette geçtiğini, bir kısmında ise renovasyon çalışmaları yapıldığını yazdı.

Gazete, Yerel Otelciler Birliği Başkanı Marios Poliviu’nun, özellikle turizm sektörüyle ilgilenen İsrailli iş adamlarından her geçen gün daha fazla talep geldiğini ve İsraillilerin gerek merkezde, gerekse turistik bölgelerdeki otellere ilgi gösterdiğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Poliviu, son dönemde Larnaka’daki bazı duvarlara İsrail aleyhinde yazılan sloganların İsrailli iş adamlarını yatırım yapmaktan vazgeçirmediğini, ancak rahatsız ettiğini belirtti.