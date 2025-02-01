Karamsar bir tablo çizdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefke’yi ziyaretinde, ülkede üretimin öngörülebilir olmaktan çıktığını ve insanların üretimden vazgeçme noktasına geldiğini söyledi.

Açıklamaya göre; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gaziveren ve Yeşilyurt bölge halklarıyla bir araya geldi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ziyaretinde, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, CTP Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ile Milletvekilleri Sami Özuslu, Doğuş Derya, Fide Kürşat da eşlik etti. Bölge halkının sorunlarını dinleyen Erhürman, çözüm önerilerini de paylaştı. Erhürman ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, “Önümüze gelen sandıklarda bu zihniyete gereken cevabı vermek zorundayız.” ifadelerini kullandı. Tufan Erhürman ayrıca Lefke ilçesindeki muhtarlarla da bir araya geldi.

“Tek dertleri, kim hangi koltuğu oturacak”

Ziyaretleri sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, narenciyede “yaşatılan kaosu” anımsattı ve “Anlam vermek mümkün değil.” dedi. Geçen seneden beri narenciye konusunda defalarca uyarılar yaptıklarını vurgulayan Erhürman, ülkede üretimin öngörülebilir olmaktan çıktığını belirtti. Bölgede pek çok insanın, üretimden vazgeçme noktasına geldiğini kaydeden Erhürman, “Bu sadece narenciyede değil, patateste de harnupta da ette de yaşanıyor.” dedi. Hükümetin sorunların gailesini çekmediğini söyleyen Erhürman, “Altı aydır hangi bakan değişecek, kim gidecek, kim gelecek hikayesi okunuyor. Tek dertleri, kim hangi koltuğu oturacak.” diye konuştu.

