İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

İmamoğlu, İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verirken destek için Çağlayan'a giden vatandaşları insan seli oluşturdu. Polis kalabalığa müdahale etti. Adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. Vatandaşlar ellerinde ''Kurtuluş yok tek başına, Ya hep beraber ya da hiçbirimiz'', “Turpun büyüğü sandıkta” yazılı dövizler taşıdı.

Yaklaşık bir saat 40 dakika boyunca, sekiz sayfalık ifade veren İmamoğlu, ifadesinin ardından açıklama yaptı.

Adliye önüne getirilen otobüsün üzerinden konuşan İmamoğlu, konuşma öncesinde kendisine destek vermeye gelen parti yöneticileri ve belediye başkanlarına teşekkür ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sarıldı. İmamoğlu, şunları söyledi:

Gerçekten çok kapsayıcı bir sürecin içindeyiz. Burada olmayan siyasi parti yok. Bu benim için en büyük gurur vesilesi çünkü burada tek tek ismini sayarsam atlayabilirim ama ifade edelim ki bugün burada iktidar partisi hariç bütün siyasi partiler bugün buraya adaletin savunulması, bu ülkede adaletin tesisi için bize destek olmaya geldiler çünkü gerçekten 16 milyon insanın temsilcisi burada böyle bir ifade vermemeliydi, böyle bir ifade günü olmamalıydı.

Mesele adalet meselesidir; hak, hukuk arama meselesidir. Mesele, geleceğimiz meselesidir.

Mesele İstanbul’da ne yazık ki kurulmaya çalışılan bir kumpasın geldiği bir sonuçtur. Hedefin ne olduğu belli. İstanbul’da 4 aydır yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz ama yılmadık, yılmayacağız.

Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Esenyurt’ta başlayan ve Ahmet Özer hocamızın sabahın köründe derdest edilerek hapse atılması, Beşiktaş’ta Rıza Akpolat kardeşimizin haksız yere tutuklanıp görevinden uzaklaştırılması süreciyle beraber bu yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam etmektedir. Büyük bir dayanışma ruhu içerisindeyiz. Siyasi partilerimizin tamamı burada, hatta Genel Başkanlarının bize katkı sunduğunu biliyorum. Her birisine Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu şanlı devletin bekası için, milletimizin birlik ve beraberliği için her birisine teşekkür ediyorum, minnet duygularımı iletiyorum.

"Silivri'yi kapatalım"

ABB Başkanı Yavaş'a teşekkür eden İmamoğlu, ardından mikrofonu Yavaş'a verdi.

Yavaş şunları söyledi:

“İnsanların hürriyetini hiçbir şekilde kısıtlayamazsınız. Hukuktan ayrı karar alamazsınız. Ve bir tweet atıyorsunuz altına birileri yazıyor 'Silivri soğuktur' diye. Zannediyorlar ki espri yapıyorlar.

Altına 'Silivri soğuktur' diye yazanlar bunun espri olmadığını, demokrasimiz, hukukumuz ve ülkemiz açısından utanç verici bir şey olduğunu bilmeleri gerekir. Bu nedenle ben bir an evvel ülkenin gerçek demokrasiye kavuşmak suretiyle kuvvetler ayrılığının bir an evvel tesis edilmesi yolunda bütün gücümüzle hep birlikte çalışacağız.

İnşallah iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım. Ve yeni bir hayata özgür günlere hep birlikte yol açalım. Tekrar Başkanıma geçmiş olsun diyorum."



Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025, 09:31