Ukrayna ordusunda yüzlerce asker kayıplara karıştı.

Firar meselesi Ukrayna'da manşetlere taşındı. 56 askerin Fransa'da eğitim görürken kaybolduğu bildirildi. Diğer yüzlercesinin de kayıp olduğu söyleniyor. Kiev hükümeti 155. Mekanize Tugayı ile ilgili soruşturma başlattı. Ukrayna hükümeti geçen hafta hükümet 155. Mekanize Tugayı ile ilgili bir soruşturma başlattı.

56 askerin Fransa'da eğitim görürken kaybolduğu bildirildi. Diğer yüzlercesinin de kayıp olduğu söyleniyor.

Birliğin komutanı Dmytro Riumshyn tutuklandı. Resmi görevlerini yerine getirmediği ve izinsiz devamsızlıkları bildirmediği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Üç yıl süren savaşın ardından Ukrayna'nın asker, özellikle de piyade açığı had safhaya ulaştı. Bu durum Rus ordusunun doğuda ilerlemesini kolaylaştırdı.

Öte yandan yapısal sorunlar da var. Yeni tugaylar sıfırdan inşa edildi.

Kötü performans gösterdikleri belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kısa süre önce bir politika değişikliğine giderek deneyimsiz askerlerin mevcut taburlara entegre edilmesini emretti.

Terk edenlerden bazıları dikkat çekmezken, diğerleri ise açık bir şekilde yaşıyor ve çalışıyor.

The Guardian gazetesine konuşan Viktor isimli asker, Ağustos 2023'te tugayına geri döndüğünü ama kendisine istenmediğinin söylendiğini anlattı.

"Herkesin ruh hali değişti"

Bir zamanlar eğitimli bir keskin nişancı olan Viktor, şimdi Ukrayna'nın batısında askeri araçları ücretsiz tamir ettiği bir garaj işletiyor.

Rusları öldürüp öldürmediği sorusunu “Çok sayıda” diye yanıtladı ve şunları ekledi: “Herkes yorgun. Ruh hali değişti. İnsanlar eskiden sokaklarda askerlere sarılırdı. Şimdi askere alınmaktan endişe ediyorlar.”

Viktor cephede ciddi bir insan gücü eksikliği olduğunu da sözlerine ekledi. Şubat 2023'te kendisine 10 günlük bir mola verilmiş; ancak eve döndükten bir gün sonra Avdiivka saldırıya uğrayınca geri çağrılmış.

Kendi bölüğünden iki kişinin öldürüldüğünü, diğerlerinin de yaralandığını söyledi ve şunları ekledi: “Bir adam kolunu kaybetti. Bir diğeri bacağını. Bazılarında kurşun yaraları vardı. Kimse tamamen iyi değil. Yine de bazı görevleri yerine getirmeyi başardık.”