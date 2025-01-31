Tek maaşla olmuyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta 4 kişilik bir ailenin geçimi için ayda 70 ile 100 bin lira arasında bir gelire ihtiyaç duyulduğunu belirten vatandaşlar; bunun gerçekleşmesi için evli çiftlerin çalışması gerektiğini söylüyor. Bir eve tek maaş girmesi halinde sağlıklı beslenme olamayacağını belirten vatandaşlar “Hem kadın, hem de erkek çalışmalı ve eve 2 maaş girmeli” diyor.

Aylık giderlerin sadece gıda ile sınırlı olmadığına dikkat çeken vatandaşlar, elektrik, belediye, telefon, tüp gaz, kira ve akaryakıt giderlerinin sürekli arttığını belirterek; her taraftan zam haberi geldiğini ifade ediyor. Vatandaşlar “önemli olan maaşların sürekli artırılması değil, piyasanın ucuzlatılmasıdır” diyerek, hükümetin rekabeti artırıcı önlemler almasını istiyor.

Ne dediler?..

Konce Uğurel

“Dört kişilik bir ailenin rahat bir geçim sağlaması için eve en az 100 bin lira maaş girmesi lazım. Çevremde geçim sıkıntısı yaşayan insanlar vardır. Yetkililerden beklentimiz memura ne verirse işçiye de versin. Herkes kan ağlıyor. Elimizi uzatıp bir şey alırken kırk kere düşünür olduk. Memura veriyor işçiyi geri tutuyor. İşleyen özel sektör çalışanıdır oturan da memurdur. Ben 4 senedir dairedeki bir işimi halledemedim onlar mı çalışır işçiler mi? İşçi olmasın bakalım bu memleketi memurlar kurtarır mı?”

Ertan Özentürk

“Lokantaya gitmeden, tatile çıkmadan 4 kişilik bir geçinebilmesi için ihtiyaç duyduğu maaş 55-60 bin liradır. Bu maaşın içinden kira gideri olmamalı, çünkü kiralar da çok yükseldi. Çevremde geçim sıkıntısı yaşayan çok insan vardır. 50 yıldır düzelecek diye bekliyoruz ve artık bir umudum da kalmadı. Yetkililerden beklentimiz de kalmadı.”

Yıldan Alagözlü

“Bana göre 4 kişilik bir ailenin, bolluğa kaçmadan restoran ve tatile gitmeden iyi bir geçim sağlayabilmesi için minimum 70 bin lira ve üzeri geliri olması gerekiyor. Şu anda insanlar gülünç bir rakama çalışıyor. Ailemde de çevremde de geçim sıkıntısı yaşayan çok insan vardır. Bir beklentimiz kalmadı. Bu ülkenin reisi rahatsa, onun adamları rahatsa milletvekilleri rahatsa halk kimsenin umurunda değildir.”

Mustafa Karabıyıklı

“Her şey pahalı olduğundan dolayı 4 kişilik bir ailenin bolluğa kaçmadan, restorana ve tatile gitmeden geçinmesi için maaş iki kişinin çalışması ve 150 bin lira maaş alması gerekiyor. Benim çevremde geçim sıkıntısı yaşayan çok insan vardır ve beklentimiz her gün artan fiyatlara karşı yetkililerin bir çözüm bulmasıdır. Ben de çocuk okuturum, eşimle birlikte emekli olmamış olsak çok zorluk çekecektik.”

Şevket Hacıküçük

“Dört kişilik bir ailenin bolluğa kaçmadan rahat bir geçim sürebilmesi için ayda ihtiyaç duyduğu para 50 bin liranın üzerindedir. Ayrıca iki kişi çalışıp evlerine 100 bin üzerinde maaş girmesi gerekiyor. Çevremde sıkıntı yaşayan ve zor bir geçim süren çok insan vardır. Yetkililerden beklentimiz daha duyarlı davranmaları ve vatandaşların söylediklerini dikkate almalarıdır.”

Çiler Yenigüç

“Restorana ve tatile gitmek kolay değildir. O yüzden 4 kişilik bir ailenin geçimini sağlayabilmesi için bugünün şartlarında 80 bin lira maaş alması gerekiyor. İki kişi çalışıyorsa 160 bin lira ile iyi bir geçim sürdürebilirler. Benim çevremde çok zor yaşam süren tanıdıklarım vardır ben de orta halli bir bütçeye sahibim. Geçim konusunda yetkililerden beklentimiz maaşları yükseltirken piyasayı da denetlemeleri ve dengede tutmalarıdır.”

Raif İsgit

“Dört kişilik bir ailenin bolluğa kaçmadan rahat bir geçim sürdürebilmesi için 70 bin lira kazanıyor olması lazım. 70 bine kira, tatil ve restoran dahil olmamalı. İnsanlar markete gitmeye korkar oldu ve çevremde geçim sıkıntısı yaşayan insanlar vardır. Yetkililerden beklentim maaşlara gerektiği kadar artış vermeleri, piyasayı denetlemeleridir ki insanlar alım güçlerini kaybetmesin.”

Abdullah Çerkez

“Benim düşünceme göre; 4 kişilik bir aile restorana gitmeden, tatile çıkmadan geçimini rahat sürdürebilmesi için en az 50 bin lira maaş alması gerekiyor. İnsan gibi yaşamak için tüm ihtiyaçlarını alabilmesi için 50 bin lira ve üzeri maaş lazımdır. Benim de çevremde geçim sıkıntısı yaşayan çok insan vardır. Benim yetkililerden hiçbir beklentim yoktur. Bu ülkede bir çözüm olmadığı sürece dünyaya rezil olmaya devam edeceğiz.”

Kazım Ceylan

“Eğer kira olmazsa 4 kişilik bir aile lokantaya gitmeden ve tatile çıkmadan en az 50 bin lirayla geçinebilir. Ev kiraları çok yüksek hatta asgari ücretin artışı daha bize yansımadan raflarda büyük fiyat artışları oldu. Ailemde, çevremde geçim sıkıntısı yaşayanlar vardır. Ben bugün asgari ücret alıyorum ve kirada kalıyorum. Yetkililerden beklentimiz fiyatları kontrol altında tutmalarıdır.”

Bilal Uğurel

“Hayat pahalılığı ortada. Fiyatlar sürekli artıyor. Bugünkü durumda 4 kişilik bir aile bolluğa kaçmadan ayda en az 50 bin lira kazanması gerekiyor ki geçimini sağlayabilsin. Çevremizde geçim sıkıntısı yaşayan insanlar vardır. Yetkililerden bir beklentimiz yoktur çünkü koltuk kavgası veriyorlar ve halkı kimse düşünmüyor.”