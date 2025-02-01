Hedef belli

Emir ERTORUN-Dervişe ÇOBANCIK

Türk Birliği Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen “Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu” başladı.

Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumun açılışı, dün Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonunda yapıldı.

Sempozyumda, derneğin çalışmaları anlatıldı ve yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarını içeren video gösterimi de yapıldı.

Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Semerkant İpek Yolu Üniversitesi, European Leadership University, Avrasya Yazarlar Birliği, Kıbrıs Azerbaycan Dostluk Cemiyeti ve Bilimdili gibi kurumların katkılarıyla düzenlenen “Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu- Genç Türk Dünyası STK Buluşması” 2 Şubat’a kadar devam edecek.

Sempozyumun açılışında; Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, Kuzey Makedonya Meclisi Milletvekili Enes İbrahim, Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva, Azerbaycan Milletvekili Anar İskandarov, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu birer konuşma yaptı.

Üstel: Türk’ün Türk’ten başka dostu yok

Başbakan Ünal Üstel ise konuşmasında Türk dünyasında yer alan KKTC’nin tarihine ve mücadelesine işaret ederek, “Geçmişimiz, tarihimiz, dilimiz birdir, içimizdeki Türklük ateşi büyüdü, birliğimiz her geçen gün büyüdü” ifadelerini kullandı.

Üstel, dünyanın 50 senedir Kıbrıs Türkü’ne haksızlık yaptığını, federasyon görüşmeleri ile oyaladığını, o günden bugüne hiç bir zihniyetin değişmediğini söyledi. Üstel, KKTC’nin artık bağımsız bir devlet olduğunu ve kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğini vurguladı.

“Hedef, Türk dünyası ile bir olup birleşmek insanlarımızı kaynaştırmak, her alanda işbirliğini geliştirmektir” diyen Üstel, Azerbaycan’ın da KKTC’ye verdiği önem ve desteğe teşekkür etti.

Üstel, turizm ve eğitim yanında spor alanında da iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade ederek, “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” dedi.

Konuşmaların ardından Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer sunum yaptı. Tümer, Vakfın Türk dünyasındaki önemli bir yere sahip olduğunu belirtti, Vakıf ile ilgili bilgiler verdi.

